Землянам не видать отдыха в ближайшие дни из-за магнитных бурь

В течение 22-25 апреля на нашей планете прогнозируются бури от 4 до 6 баллов

"Красная" магнитная буря все еще держится на нашей планете. В ближайшие дни она постепенно будет снижаться до среднего шторма и в конце концов на выходных должна завершиться.

Поток солнечного ветра, вытекающий из большой дыры в атмосфере Солнца, бьет по магнитосфере Земли, создавая условия для возможных геомагнитных бурь 22 апреля. Об этом сообщили синоптики на сайте исследования космической погоды Spaceweather и передали, что в NOAA прогнозируют магнитные бури класса G2.

Прогноз магнитных бурь в течение 22-27 апреля

На сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, был обновлен график геомагнитных колебаний. Согласно ему на протяжении 22 апреля Землю не будет отпускать магнитная буря в 6 баллов. На следующий день она снизит свою силу до 5 баллов.

Уже в четверг-пятницу, 24 и 25 апреля, ожидается средний геомагнитный шторм в 4 балла.

Однако на выходных наконец-то можно будет отдохнуть от колебаний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину несется ухудшение погоды в виде грозы и заморозков.