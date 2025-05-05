Магнитная буря резко завершилась, но не спешите радоваться. Солнечный ветер не утих, а на светиле гигантское пятно

Солнце, вероятно, готовится к вспышкам, которые вызовут магнитные бури

Пока на Земле нет магнитной бури, но, вероятно, это ненадолго. В космосе бушует солнечный ветер, который только увеличивает свою скорость, а на светиле "живет" гигантское пятно, которое пока спокойное, но ученые насторожены такой тишиной.

В течение выходных скорость солнечного ветра превысила 700 км/с, что вызвало часы незначительных геомагнитных бурь класса G1. Они могут повториться сегодня, ведь скорость солнечного ветра, после стихания 4 мая, снова возрастет 5 мая, превысив 700 км/с, как поделились прогнозом ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Тем временем на Солнце есть гигантское пятно, которое пока молчит. Этот солнечный бегемот создал лишь несколько крошечных вспышек класса C. Его поведение может означать то, что оно либо полностью затихнет, либо наращивает свою силу перед сильным солнечным взрывом.

Ученые склоняются к тому, что пятно точно скоро что-то покажет нам, ведь в его сердце есть "световой мост". Он оповещает о распаде солнечного пятна, но не всегда. Некоторые исследования показывают, что магнитные поля у основания светового моста активно пересекаются и снова соединяются, вызывая взрыв, который является основой мощных солнечных вспышек.

Магнитные бури 5-11 мая 2025

Согласно графику геомагнитных колебаний на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 6, 8 и 10 мая ожидаются лишь средние магнитные бури. В другие дни предполагается низкая солнечная активность.

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