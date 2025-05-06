Есть вероятность сильной вспышки на Солнце. Будут ли магнитные бури

Ученые предупредили о сильной вспышке от гигантского пятна на Солнце

Пока нет какой-либо магнитной бури. Однако на Солнце есть гигантское солнечное пятно, которое сначала было тихим, но сейчас оно готовится к сильной вспышке в ближайшее время.

Гигантское солнечное пятно 4079 года все еще тихое, но, возможно, ненадолго. Со вчерашнего дня его магнитное поле стало сложнее и нестабильнее и теперь оно содержит энергию для солнечных вспышек X-класса, как сообщили ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

"Любые извержения сегодня будут геоэффективными, поскольку солнечное пятно повернуто непосредственно к Земле" , — отметили в сообщении.

Магнитные бури 6-11 мая 2025

Согласно графику геомагнитных колебаний на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 6 мая держится низкая солнечная активность.

Уже 7 мая ожидается средняя магнитная буря в 4 балла. 8 и 9 мая она упадет до "зеленого" уровня. Хотя 10 мая снова возобновится геомагнитная буря в 4 балла.

Напомним, еще 5 мая ученые прогнозировали, что средняя магнитная буря должна быть и 8 мая, но сейчас ее нет на графике.

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