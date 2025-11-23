Из-за того, что Брижит – мужчина? Почему у Эммануэля Макрона нет биологических детей

Согласно конспирологической теории, Брижит была рождена мужчиной и изменила пол в молодости

Президент Франции и один из ключевых европейских лидеров Эммануэль Макрон уже 18 лет состоит в браке со своей школьной учительницей, старше него на 24 года. Однако биологических детей политик не имеет, а учитывая возраст его избранницы, вероятно, никогда не будет иметь.

Что следует знать

Брижит Макрон старше своего мужа Эммануэля на 24 года

Пара не имеет общих детей, но Брижит — мама троих от первого брака

Эммануэль называет внуков жены своими

Что известно о браке Эммануэля Макрона

Президент Франции влюбился в свою учительницу по театральному искусству еще в 10 классе. Тогда ему было 15, а Брижит — 39. Когда они начали строить отношения, у женщины уже было трое детей от первого брака с Андре Озьером. К слову, ее дочь была одноклассницей Эммануэля.

Брижит и Эммануэль Макрон в молодости

Тот факт, что у Макрона нет собственных детей, часто становился объектом обсуждений, особенно для политических оппонентов. В частности, по их мнению, поэтому он "не может понимать потребности семей".

К слову, Макрон стал первым президентом Франции в новейшей истории, который не имеет собственных детей. Это усилило публичные дискуссии о непрезентации "семейности".

Почему Эммануэль Макрон не имеет биологических детей

Когда Эммануэль и Брижит поженились, он стал отчимом для ее детей Себастьяна, Тифани и Лоуренс. После заключения брака будущему президенту Франции было 27, а его избраннице – 51.

Брижит и Эммануэль Макрон. Фото: Getty Images

Вероятно, они не решились на общих детей из-за возраста Брижит. Однако сам Эммануэль открыто рассказывал, что желания иметь детей у него нет, и это его сознательное решение. Тогда он признался, что он сосредоточен на карьере, но ценит семью. Более того, внуков Брижит, которых у нее семь, он называет своими.

Распространялись слухи и о том, что президентские супруги не имеют общих детей из-за того, что Брижит родилась мужчиной. Это конспирологическая теория о том, Жан-Мишель Тронье "изменил пол" и стал Брижит. Однако эти слухи опроверг суд Франции, а имя действительно принадлежит брату жены Макрона.

