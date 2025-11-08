Сын старше Макрона на два года, а дочь училась с ним в классе: как выглядят дети Брижит от первого брака

Детей Брижит родила от банкира, с которым развелась в 2006 году

Первая леди Франции Брижит Макрон до рождения Эммануэля Макрона успела стать женой и мамой. В браке с первым мужем у нее родилось трое детей: сын и две дочери.

Что известно:

До замужества с президентом Франции Брижит Макрон состояла в браке с банкиром Андре-Луи Озьером, которому родила троих детей

Сын Брижит старше Эммануэля Макрона на два года, а дочь училась с ним в одном классе

Как выглядят дети Брижит Макрон и что о них известно

В молодости Брижит Макрон работала учительницей и с 1974 года состояла в браке с банкиром Андре-Луи Озьером. У них родилось трое детей: сын Себастьян и дочери Лоранс и Тифэн.

Но в 2006 году пара рассталась, поскольку Брижит влюбилась в своего ученика Эммануэля Макрона и спустя год обручилась с ним, несмотря на критику и травлю. Общих детей с президентом Франции у нее нет.

Сын Брижит Себастьян Озьер старше Макрона на два года, он работает инженером и старается держать свою жизнь подальше от посторонних глаз. Себастьян в браке и воспитывает двоих детей: сына Поля и дочь Камиль.

Сын Брижит Макрон вместе с семьей, Фото: Getty Images

Старшая дочь первой леди Франции Лоранс Озьер одного возраста с Макроном и даже училась с ним в одном классе лицея La Providence в Амьене, где преподавала Брижит.

Старшая дочь Брижит Макрон Лоранс Озьер, Фото: Getty Images

Женщина работала врачом-кардиологом и стала специалистом по сосудистым заболеваниям. Лоранс также избегает публичности, но в 2017 году поддерживала избирательную кампанию Эммануэля.

В 2023 году она вышла замуж за Матье Граффеншттаден и открыла в себе талант художника и теперь в своем творчестве объединяет медицину и искусство. От первого брака у нее трое детей.

Лоранс была одноклассницей Макрона, Фото: Getty Images

Младшую дочь Брижит зовут Тифэн Озьер, она работает адвокатом и активно выступает против домашнего насилия. Пять лет назад женщина открыла собственную школу Autrement, чтобы предоставить детям с особенными потребностями качественное образование.

Как выглядит младшая дочь Брижит Макрон, Фото: Getty Images

В прошлом году Тифэн опубликовала книгу "Присяжные", главной темой которой стало домашнее насилие. Женщина замужем за врачом Антуаном Шото, с которым воспитывает двое детей.

Тифэн вместе с мужем и детьми, Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, как изменилась Брижит Макрон за 18 лет брака. Она заметно постарела, но не выглядит на 72.