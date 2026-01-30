Почти одного возраста с отчимом: как дети Брижит относятся к Макрону и как они выглядят (фото)

Макрон был одноклассником старшей дочери Брижит

История любви Брижит и Эмманюэля Макрона остается одной из самых обсуждаемых. Президент Франции женился на бывшей учительнице, которая старше его на 24 года и является матерью троих детей, почти его ровесников.

Что известно:

Брижит влюбилась в Макрона, когда он был ее учеником и ради него бросила первого мужа

От первого брака у Брижит трое детей: две дочери и сын, которые тяжело переживали развод родителей

Дети Брижит поддержали ее брак с президентом Франции и построили с ним хорошие отношения

Как дети Брижит Макрон относятся к отчиму

Любовь замужней Брижит к своему 15‑летнему ученику вызвала сильный резонанс в их родном городе и обсуждалась повсюду из‑за большой разницы в возрасте. Но Брижит ушла от мужа, с которым воспитывала троих детей, чтобы впоследствии выйти замуж за Макрона.

Брижит и Эммануэль Макрон, Фото: Getty Images

В одном из интервью первая леди Франции призналась, что ждала 10 лет, прежде чем стать женой Макрона, чтобы ее дети повзрослели, поскольку не хотела "разрушать их жизни".

Младшая из детей, Тифэн Озьер рассказала, что тяжело переживала постоянные слухи и осуждение матери со стороны общества. Ей было около 9–10 лет, и уход отца был для нее травмирующим.

Дочь Брижит Тифэн, Фото: Getty Images

Сейчас же Тифэн говорит о своем отчиме, который старше ее всего на 6 лет, исключительно в положительном ключе:

Распад семьи может быть одновременно и горем, и шансом. "Пересобранная" семье может стать настоящим обогащением. Теперь у меня есть обожаемый папа и отчим Тифэн Озьер

Средняя дочь Лоранс Озьер, которая училась в одном классе с Макроном, редко делает публичные заявления, но известно, что она участвовала в президентских кампаниях Макрона в 2017 и 2022 годах и присутствовала на его инаугурации.

В совместном интервью с Тифэн она подтвердила, что Эмманюэль Макрон является для их семьи огромной опорой.

Старшая дочь Брижит Лоранс, Фото: Getty Images

Сын Брижит Себастьян Озьер предпочитает оставаться вне поля зрения. Мужчина старше Макрона на два года и публично не рассказывал, что думает по поводу отношений своей матери с президентом Франции. Однако источники отмечают, что он, как и его сестры, принял Макрона в семью и поддерживает с ним общение.

Сын Брижит Себастьян, Фото: Getty Images

В открытом доступе нет информации, что между детьми Брижит и Макроном возникали скандалы. Учитывая, что они почти ровестники, им удалось выстроить нормальные отношения на основе уважения и поддержки.

