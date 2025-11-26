Макрон часто звонил в их дверь: дочь Брижит рассказала о начале романа матери с президентом Франции

Брижит на тот момент была в браке и воспитывала троих детей

Роман между Эммануэлем и Брижит Макрон вызывал множество слухов, пересудов и удивления. Будущий президент Франции влюбился в свою учительницу, когда ему было всего 15, и делал все, чтобы завоевать ее внимание. Их отношения сильно отразились на жизни ее троих детей.

Что известно:

Эммануэль Макрон влюбился в Брижит в 15 лет, когда она была его преподавательницей в лицее

Слухи о романе Брижит с учеником негативно отразились на ее первом браке и повлияли на жизнь троих детей

Как начинался роман Эммануэля Макрона с Брижит

До встречи с будущим президентом Франции Брижит была замужем и воспитывала троих детей. Но личная жизнь пошла под откос, когда в Амьене стали распространяться слухи о ее романе с учеником Эммануэлем Макроном.

Роман Брижит и Макрона начался в стенах лицея, Фото: Getty Images

Их отношения завязались в стенах лицея La Providence, где Брижит преподавала драматическое искусство, а молодой Макрон участвовал в подготовке школьного спектакля. Они вместе работали над постановкой поздними вечерами по пятницам, часами обсуждая сценарий, и только когда спектакль состоялся перед родителями и близкими, стало понятно, что между ними зарождается особая связь.

Макрон влюбился в Брижит в 15 лет, Фото: Getty Images

Младшая дочь Брижит, Тифен Озьер, вспоминает, что ей было всего 10 лет, когда она узнала о "запретной связи" матери со школьником. Эммануэль часто звонил в их дверь, что способствовало распространению слухов и усиливало напряжение в семье.

На этом фоне ее отец, Андре-Луи Озьер ушел в 1994 году, хотя официальный развод с Брижит они оформили только в 2006.

Брижит Макрон, Фото: Getty Images

Начало романа Эммануэля и Брижит сильно отразилось на жизни троих ее детей: постоянные пересуды и осуждение со стороны окружения стали для них серьезным испытанием.

Брижит Макрон и ее дочь Тифэн, Фото: Getty Images

Тифэн признается, что события того времени оставили глубокий след, но также научили ее терпимости и умению сохранять достоинство в трудных обстоятельствах.

Тогда было все — нападки, слухи, осуждения… Соцсетей еще не было, но мы жили в маленьком провинциальном городке, где все про всех знают. Несмотря на это, мы держались с поднятой головой. Тифэн Озьер

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в день свадьбы выглядели Эммануэль и Брижит Макрон. Ей было 54, а ему 29 лет.