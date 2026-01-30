Майже одного віку з вітчимом: як діти Бріжит ставляться до Макрона і як вони виглядають (фото)

Макрон був однокласником старшої дочки Бріжит

Історія кохання Бріжит і Емманюеля Макрона залишається однією з найбільш обговорюваних. Президент Франції одружився з колишньою вчителькою, яка старша за нього на 24 роки і є матір’ю трьох дітей, майже його ровесників.

Що відомо:

Бріжит закохалася в Макрона, коли він був її учнем і заради нього покинула першого чоловіка

Від першого шлюбу у Бріжит троє дітей: дві дочки та син, які тяжко переживали розлучення батьків

Діти Бріжит підтримали її шлюб із президентом Франції та побудували з ним добрі стосунки

Як діти Бріжит Макрон ставляться до вітчима

Любов заміжньої Бріжит до свого 15-річного учня викликала сильний резонанс у їхньому рідному місті й обговорювалася всюди через велику різницю у віці. Але Бріжит пішла від чоловіка, з яким виховувала трьох дітей, щоб згодом вийти заміж за Макрона.

В одному з інтерв’ю перша леді Франції зізналася, що чекала 10 років, перш ніж стати дружиною Макрона, щоб її діти подорослішали, оскільки не хотіла "руйнувати їхнє життя".

Молодша з дітей, Тіфен Озьєр розповіла, що важко переживала постійні чутки та засудження матері з боку суспільства. Їй було близько 9–10 років, і коли батько від них пішов, це завдавало їй болю.

Зараз же Тіфен говорить про свого вітчима, який старший за неї всього на 6 років, виключно в позитивному ключі:

Розпад сім’ї може бути одночасно і горем, і шансом. "Перезібрана" сім’ї може стати справжнім збагаченням. Тепер у мене є тато і вітчим, якийх я люблю Тіфен Озьєр

Середня дочка Лоранс Озьєр, яка навчалася в одному класі з Макроном, рідко робить публічні заяви, але відомо, що вона брала участь у президентських кампаніях Макрона у 2017 та 2022 роках та була присутня на його інавгурації.

У спільному інтерв’ю з Тіфен вона підтвердила, що Емманюель Макрон є для їхньої родини величезною опорою.

Син Бріжит Себастьян Озьєр вважає за краще залишатися поза увагою. Чоловік старший за Макрона на два роки і публічно не розповідав, що думає з приводу стосунків своєї матері з президентом Франції. Однак джерела зазначають, що він, як і його сестри, прийняв Макрона в сім’ю та підтримує з ним спілкування.

У відкритому доступі немає інформації, що між дітьми Бріжит та Макроном виникали скандали. Враховуючи, що вони майже ровесники, їм удалося вибудувати нормальні стосунки на основі поваги та підтримки.

