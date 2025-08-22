Новые две недели для Путина? Трамп снова заговорил о дедлайне и наказании (видео)

Говорил и о встрече Путина с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что через 2 недель примет "очень важное решение" в отношении Украины. Но он будет зависеть от действий Москвы и Киева.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме. Президент США также высказался и о недавнем ударе по американскому заводу в Мукачево.

"Нет, я не доволен ничем, что касается этой войны. Ничем. Совершенно не доволен. Увидим, что будет дальше", — заявил Трамп.

Во время разговора с журналистами Трамп в очередной раз поставил дедлайн для решения вопроса мирного соглашения между Украиной и Россией. По его словам, через две недели, то есть 4 сентября, он примет "очень важное решение". Оно может касаться либо "ничего", либо введения жестких санкций и пошлин против России.

"Я пойду одним или другим путем. Узнаю это через две недели", — сказал глава Белого дома.

К тому же Трамп добавил: если мирное соглашение не будет заключено или даже не приблизится, "виновная" сторона может быть наказана. Поэтому "лучше, чтобы он был доволен". К тому же, президент США показал журналистам совместное фото с Путиным и сказал, что российский лидер достаточно хорошо на нем выглядит.

"Я посмотрю, чья это будет вина, если они не заключат соглашения. Я знаю, что делаю", — заявил президент США.

Трамп показал фото с Путиным

Также Трамп добавил, что размышляет о своем присутствии на возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина. Но не исключает того, что это не будет иметь желаемый результат.

"Я мог бы быть на встрече, но многие считают, что из этой встречи ничего не выйдет. Поэтому я должен быть там. Возможно, это правда. Возможно, это не так. Но мы увидим", — сказал президент Трамп.

Заметим, что реакция сети на новые обещания о 2 неделях и дедлайне не заставила себя ждать.

"С**а дед снова о 2 неделях говорит", — написал общественный деятель Сергей Стерненко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что США якобы готовы взять на себя определенные обязательства в гарантиях безопасности для Украины. СМИ говорят, что речь идет о закрытии неба.