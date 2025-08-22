С пивом и чипсами? Трамп сделал неожиданное заявление о новой встрече с Путиным

Президент США удивил своим высказыванием

Президент США Дональд Трамп заявил, что может позвать российского диктатора Владимира Путина на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2026 году в том числе в США.

Соответствующее видео из Белого дома публикует Clash Report.

Во время выступления американский лидер показал свою фотографию с Путиным и заявил, что последний может приехать на Чемпионат мира по футболу 2026 года.

Жеребьевка финального турнира ЧМ-2026 состоится 5 декабря. Скорее всего, церемония пройдет в Вашингтоне, хотя раньше ее собирались провести в Лас-Вегасе. Однако Трамп решил явиться на церемонию, а ему легче, если шоу пройдет в столице США.

Матчи будут проходить сразу в Соединенных Штатах Америки, Канаде и Мексике. К чемпионату готовят спортивные арены в шестнадцати городах:

в Канаде: в Торонто и Ванкувере;

в Мексике: в Гвадалахаре, Мехико и Монтеррее;

в США: в Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзасе, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско и Сиэтле.

Напомним, 18 марта президент США Дональд Трамп поговорил с Владимиром Путиным о прекращении огня в Украине и неожиданно единственным результатом переговоров стала договоренность лидеров о проведении хоккейного матча.