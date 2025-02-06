Азербайджан готовит против России иск в международный суд из-за сбития пассажирского самолета

"Двери для диалога с Россией открыты", отмечает Баку

Азербайджан готовит иск против России в международный суд из-за сбития пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines Embraer 190AR, летевшего из Баку в Грозный в конце декабря. В результате катастрофы погибли 38 человек.

Об этом сообщает одно из крупнейших азербайджанских агентств APA. Отмечается, что попытки Москвы "перевести тему" и переложить вину на экипаж вызывают глубокое сожаление.

"Условия Азербайджана и его желания ясны, и они были озвучены на самом высоком уровне. Как уже упоминалось, Азербайджан также имеет части ракет "Панцирь-С", сбивших самолет. Формируется доказательная база, собираются факты и доказательства, ведется подготовка к обращению в международный суд", — говорится в публикации.

В то же время отмечается, что "двери для диалога с Россией открыты". Азербайджан считает, что Москва должна открыто признать свою вину и взять на себя ответственность. Если этого не произойдет, Баку готов к следующим шагам.

Как сообщал "Телеграф", Азербайджан имеет доказательства, что самолет Embraer 190AR с пассажирами сбили россияне. Внешнее влияние было вызвано российской ракетой класса "земля-воздух". Баку имеет в распоряжении фрагмент ракеты "Панцирь-С", изъятый из самолета и идентифицированный в ходе международной экспертизы.