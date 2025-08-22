Россиянка 10 дней лежит в горах со сломанной ногой: почему никто не смог ее спасти

Ранее в горах погиб ее муж

В Кыргызстане спасение российской альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на пике Победы со сломанной ногой, снова отложили из-за плохих погодных условий. Она лежит на высоте 7 км при температуре -23 ℃ уже 10 дней.

Об этом сообщают российские СМИ. По этой истории можно снимать триллер с элементами мистики – просто невероятно, насколько ей не везет. Складывается впечатление, что россиянка приносит беду всем, кто к ней приближается.

47-летняя альпинистка сорвалась на высоте около семи километров при спуске с пика Победы 12 августа. Она упала на скальный гребень и получила перелом ноги. Ее напарник Роман оказал первую помощь, после чего отправился вниз за подмогой.

Уже на следующий день к месту происшествия направились первые добровольцы — немец Гюнтер и итальянец Лука Синигилья. Они доставили Наталье необходимые вещи: спальный мешок, горелку, продукты и газ.

Попытка оказалась успешной, однако их вторая вылазка прервалась из-за ухудшения погоды, и альпинисты были вынуждены провести ночь в палатке. Вскоре Лука почувствовал себя плохо и 15 августа скончался от обморожения и отека мозга. Гюнтера удалось эвакуировать и доставить в больницу.

17 августа была предпринята следующая спасательная операция с участием вертолета Ми-8. Но сложные погодные условия привели к жесткой посадке на высоте 4,6 км. В результате пилот получил компрессионный перелом позвоночника, а один из спасателей — вывих тазовых костей.

Сегодня завершилась очередная попытка подъема. Альпинисты почти достигли тела Луки, однако из-за внезапного изменения погоды были вынуждены вернуться в лагерь. Операцию перенесли на 25 августа.

Таким образом, Наталья уже десять дней остается под скалой "Птица" в одиночестве. Съемка с дрона показала, что она находится в спальном мешке, и, скорее всего, все ее припасы закончились. Некоторые спасатели и медики считают, что ее уже нет в живых.

Стало известно, что за это опасное восхождение на пик Победы она отдала 400 тысяч рублей (почти 5 тысяч долларов). Гид, который повел группу через сложную горную местность, оказался неопытным.

Примечательно, что четыре года назад на Хан-Тенгри трагически погиб ее муж Сергей — на высоте 6,9 км он перенес инсульт. Наталья ждала спасателей рядом с его телом, но этот опыт не оттолкнул ее от занятий альпинизмом.

