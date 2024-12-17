За день до взрыва получил подозрение от СБУ: кого из генералов армии РФ могли ликвидировать в Москве (фото)

Погиб также его водитель

Российские СМИ назвали имя высокопоставленного военного, погибшего от взрыва в Москве ранним утром 17 декабря — это начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кирилов. У подъезда его дома было заложено взрывное устройство, а всего за день до гибели он получил заочное подозрение от СБУ.

Имя погибшего назвал Telegram-канал Baza. Кроме Кириллова, погиб также его помощник. Взрыв раздался, когда мужчины выходили из дома.

Игорь Кириллов

По данным росСМИ, второй погибший при взрыве на Рязанском проспекте — водитель Кириллова. Он приехал за начальником около 6 утра, чтобы отвезти на работу, однако взрыв унес жизни обоих россиян.

По предварительным данным, взрывное устройство было прикреплено к электросамокату. В самом доме вырвало подъездную дверь и выбило стекла. Также была повреждена и служебная машина генерала.

Следует отметить, что днем ранее, 16 декабря, Служба безопасности Украины заочно объявила ему подозрение. Установлено, что именно Кириллов ответственен за применение российскими войсками химического оружия на восточном и южном фронтах против украинских защитников.

"По приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4,8 тыс. случаев использования врагом химбоеприпасов. В частности, речь идет о боевых гранатах "К-1", снаряженных ядовитыми веществами раздражающего действия — CS и CN. Их использование запрещено Конвенцией о запрете разработки, производства, применения химического оружия и о его уничтожении от 13.01.1993", — сообщили в СБУ.

Что известно об Игоре Кириллове

Кириллов родился в 1970 году в российском городе Кострома. Начальником войск РХБ защиты Вооруженных Сил РФ стал в 2017 году. Причастен к действиям российской армии в Сирии.

Также участвовал в создании и принятии на вооружение новой тяжелой огнеметной системы России ТОС-2 "Тосочка". Отличился также во времена пандемии СOVID-19, РХБЗ участвовало в создании российской вакцины.

Являлся почетным ветераном Вооруженных Сил и почетным ветераном Союза ветеранов войск, специалистов и организаций в сфере радиационной, химической и биологической защиты. Активно занимался публичной деятельностью.

Напомним, 12 декабря стало известно, что в Москве был ликвидирован заместитель генерального конструктора, руководитель отдела программного обеспечения КБ "Марс" Михаил Шатский. Он занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня X-69. Был застрелен в районе Кузьминского лесопарка.