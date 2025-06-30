Иметь оружие в его возрасте запрещено

Сын главы Чечни Адам Кадыров,который женился 28 июня, засветился на свадьбе с часами Jacob & Co Billionaire Ashoka, стоимость которых оценивается около $7 млн. И это в то время, когда россияне погибают за рубли на войне, которую устроил Владимир Путин в Украине.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы. Там показали соответствующие фото и видео.

На фото, которое появилось в сети Адам Кадыров, позирует с кем-то из гостей своей свадьбы. Часы, одетые на левую руку, модели Billionaire Ashoka. Эта модель известна тем, что имеет корпус из белого золота.

Адам Кадыров

Корпус и браслет часов инкрустированы 300 бриллиантами изумрудной огранки. Стоимость модели составляет 7 млн долл., что делает ее одной из самых дорогих в модельном ряду Jacob&Co.

Часы Billionaire Ashoka

На одном из видео несовершеннолетний Адам Кадыров стреляет в воздух из пистолета, сидя за рулем роскошной машины. Водительские права в России выдают только с 18 лет, а разрешение на оружие – с 21 года.

Mercedes-Benz G-Class Stronger Than The 1980 стоит в районе 200 тысяч долларов. Ввоз машин такого типа в Россию запрещен из-за санкций ЕС.

Mercedes-Benz G-Class Stronger Than The 1980s стоит в районе 200 тысяч долларов

Mercedes-Benz G-Class Stronger Than The 1980s

Напомним, свадьба состоялась в родовом селе Кадыровых – Ахмат-Юрте. Подготовка к свадьбе продолжалась несколько месяцев. На церемонию пригласили делегации из стран Ближнего Востока, в частности, посла ОАЭ в России.

Еще в 2024 году 16-летний Адам Кадыров вроде бы уже заключил исламский (религиозный) брак с дочерью чеченского сенатора Сулеймана Геремеева. Имя невесты – Медни. Теперь прошла официальная свадебная церемония.

Как известно, в 15 лет Адам Кадыров стал самым молодым руководителем службы безопасности главы Чечни, в начале апреля 2025 года он был назначен куратором регионального отделения МВД России, а затем и секретарем Совета безопасности республики.

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