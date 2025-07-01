Без VIP-гостей? Кадырова поймали на лжи о свадьбе его 17-летнего сына

Глава Чечни пытался преувеличить статус свадьбы своего сына

Свадьба 17-летнего сына лидера Чечни Рамзана Кадырова Адама не прошла без небольшого скандала. Ведь оказалось, что Кадыров соврал о VIP-гостях.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что по меньшей мере трое чиновников из его списка "присутствующих" не были на празднованиях в Чечне.

Выходит, что председатель Чечни преувеличил статус свадьбы своего сына, однако праздновалось оно с большим размахом. К слову, в сети не так и много фото с события. Однако несколько все же есть, на них видно, что невеста была одета в золотистое этническое платье, а сам Адам в классический костюм с дорогими часами стоимостью почти 7 миллионов долларов.

Невеста Кадырова

Адам Кадыров и жена на свадьбе

Кого на самом деле не было на свадьбе

Рустам Минниханов. Он глава Татарстана и Кадыров заявлял, что Минниханов якобы приехал на свадьбу. Однако он забыл, что лидер Татарстана ежедневно публикует фото в сети из своего рабочего кабинета в начале дня, их нет только во время отпуска. Такая фотография была опубликована в субботу, 28 июня – когда состоялась свадьба Адама (а также в другие дни недели). Выходит, что он не ездил на свадьбу сына Кадырова.

Рустам Минниханов

Денис Мантуров. Первого вице-премьер-министра России также пригласили на свадьбу, однако оба его борта: Sukhoi Superjet 100-95B/RA-89053 и Ту-204 с номером RA-64014 28 июня были в Москве и не покидали Россию. Выходит, что Мантуров не летал в Чечню на свадьбу. Однако есть данные, что Sukhoi Superjet 30 июня вылетел в Даламан, Турция.

Денис Мантуров

Махмуд Али-Калиматов. Он также, по словам Кадырова, присутствовал на свадьбе, но фактически находился 28 июня в Ингушетии, где лично открыл движение на новом путепроводе вблизи города Назрань.

Махмуд Али-Калиматов

К тому же отсутствие каких-либо фото с этими лицами на свадьбе также свидетельствует о лжи Кадырова и желании привлечь внимание к свадьбе сына. Не следует забывать, что со дня свадьбы прошло уже несколько дней, а фото праздника до сих пор нигде не появились.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что женитьба 17-летнего сына Кадырова вызвала шквал мемов в сети.