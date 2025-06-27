"Невеста овца или ослица?" Женитьба 17-летнего сына Кадырова вызвала шквал мемов в сети

В Чечне планируется грандиозный праздник

Сын лидера Чечни Рамзана Кадырова, 17-летний Адам женится. Фото избранницы куратора управления МВД еще официально не обнародовали, однако в сети пользователи уже шутят.

О женитьбе сообщила дочь Кадырова Айшат. По ее словам, свадьба пройдет в родовом селе Кадыровых Ахмат-Юрте.

"Подготовка к официальной свадебной церемонии Адама Кадырова началась несколько месяцев назад. По замыслу чеченских властей, свадьба третьего сына Кадырова должна стать грандиозным событием, в том числе и в политическом плане", — пишут росСМИ.

В сети пользователи уже шутят по поводу этой новости. Основной фокус смещен на то, что, вероятно, избранницей Кадырова стала "овца и ослица". Некоторые даже задавались вопросом, почему сестра Адама не уточнила невеста женщина или нет. Не обошли стороной и шутки о количестве наград Адама Кадырова и его должности куратора управления МВД в 17 лет.

Также в сети уже показали несколько фото "невесты" Кадырова. В большинстве своем это были овцы в веночках или без него. Еще люди интересовались, сколько лет будущей жене Кадырова, если ему 17 лет.

Напомним, в Чечне хотят построить гигантский небоскреб. Пользователи в сети шутят о комплексах Кадырова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стремительная карьера родственника Путина вдохновила сеть на создание мемов. Речь идет о Денисе Путине, 28-летнем сыне двоюродного племянника главы России.