Смертельно больная пропагандистка Симоньян показала себя без волос после "химии" (фото)

Татьяна Кармазина
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сейчас украинофобка носит парик

Главный редактор пропагандистской телерадиокомпании RT Маргарита Симоньян впервые показалась без волос. 45-летняя пропагандистка лечится от тяжелого заболевания.

Что нужно знать:

  • Симоньян впервые показала последствия борьбы с раком груди
  • После операции и курса "химии" пропагандистка продолжила телевизионные эфиры в парике
  • На фоне болезни она пережила смерть мужа-путиниста Тиграна Кеосаяна

Российская журналистка, которая является сторонницей агрессивной политики президента РФ Владимира Путина и призывает к убийству мирных украинцев, впервые продемонстрировала последствия химиотерапии. Напомним, что у Симоньян — рак груди.

Симоньян рак Маргарита без волос

В сентябре 2025 года пропагандистке провели операцию по удалению груди. Во время лечения у нее начали выпадать волосы и свои следующие эфиры она вела в парике. Так, 30 ноября скандальная россиянка появилась в программе еще одного путиниста, Владимира Соловьева. Тем не менее парик тогда выглядел довольно неестественно. Стоит учесть, что после "химии" Маргарита прибавила в весе.

Маргарита Симоньян рак

Пойдет вслед за мужем?

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце прошлого года Маргарита Симоньян похоронила своего мужа-пропагандиста Тиграна Кеосаяна, могилу которого до сих пор не могут найти россияне. Он скончался 26 сентября, проведя около девяти месяцев в коме.

Симоньян муж Тигран Кеосаян
Симоньян и Кеосаян

Уже в конце октября россиянка сообщила, что у нее диагностировано онкозаболевание. Позже вдову Кеосаяна высмеяли в интернете.

