Сейчас украинофобка носит парик

Главный редактор пропагандистской телерадиокомпании RT Маргарита Симоньян впервые показалась без волос. 45-летняя пропагандистка лечится от тяжелого заболевания.

Что нужно знать:

Симоньян впервые показала последствия борьбы с раком груди

После операции и курса "химии" пропагандистка продолжила телевизионные эфиры в парике

На фоне болезни она пережила смерть мужа-путиниста Тиграна Кеосаяна

Российская журналистка, которая является сторонницей агрессивной политики президента РФ Владимира Путина и призывает к убийству мирных украинцев, впервые продемонстрировала последствия химиотерапии. Напомним, что у Симоньян — рак груди.

В сентябре 2025 года пропагандистке провели операцию по удалению груди. Во время лечения у нее начали выпадать волосы и свои следующие эфиры она вела в парике. Так, 30 ноября скандальная россиянка появилась в программе еще одного путиниста, Владимира Соловьева. Тем не менее парик тогда выглядел довольно неестественно. Стоит учесть, что после "химии" Маргарита прибавила в весе.

Пойдет вслед за мужем?

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце прошлого года Маргарита Симоньян похоронила своего мужа-пропагандиста Тиграна Кеосаяна, могилу которого до сих пор не могут найти россияне. Он скончался 26 сентября, проведя около девяти месяцев в коме.

Симоньян и Кеосаян

Уже в конце октября россиянка сообщила, что у нее диагностировано онкозаболевание. Позже вдову Кеосаяна высмеяли в интернете.