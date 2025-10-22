Телеведущая проходит лечение от онкологии

Маргарита Симоньян — главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня", а также одна из главных российских пропагандисток, которая призывала убивать украинцев и всей душой любит Путина и его режим. Недавно телеведущая потеряла мужа — после 9 месяцев в коме умер пропагандист Тигран Кеосаян. Теперь же о своей смерти заговорила и сама телеведущая.

"Телеграф" расскажет, что сейчас известно о состоянии Маргариты Симоньян и какая у нее стадия рака.

Рак у Симоньян — что известно?

Впервые о своей болезни пропагандистка объявила 7 сентября 2025 года в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1". Маргарита тогда сказала, что у нее "страшная, тяжелая болезнь", показав рукой на область груди.

В том же эфире Симоньян сказала, что у нее на следующий день, то есть 8 сентября, запланирована операция. Как выяснилось позже, страшная болезнь — это рак груди.

Теперь же, как пишут российские СМИ, пропагандистка рассказала, что ей "отрезали грудь" и она прошла первую химиотерапию.

У меня не 3 стадия, а 1-2, слава Богу. Что там дальше, загадывать нет смысла. Может, с Божьей помощью, вылечат, а может — по Его же решению — отправлюсь играть в нарды с Тиграшей. Давно ведь не играли Маргарита Симоньян

Известно, что курс химиотерапии телеведущая проходила в одной из муниципальных больниц Москвы по полису обязательного медстрахования и не платила за это. О своей болезни Симоньян узнала 1 сентября 2025 года, когда пришла к врачу с подозрением на межреберную невралгию. Однако в итоге у нее диагностировали онкологию. При этом еще в прошлом году в ноябре она проходила полное медицинское обследование, и никаких признаков рака у нее не было.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит Симоньян, которой вырезали грудь из-за онкологии. Говорят, что она проживет не больше 5 лет.