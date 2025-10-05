"Бухала просто, а з похмелюги — понесло": вдову пропагандиста Кеосаяна подняли на смех в сети
Украинцы не удержались обсудить новое появление Симоньян
Пока россияне находятся в поиске могилы российского режиссера и пропагандиста Тиграна Кеосаяна, его вдова, еще одна кремлевская рупорша Маргарита Симоньян пытается вызвать сочувствие. У журналистки, которая мечтала про "Киев за три дня", это плохо получается.
Что нужно знать:
- Симоньян появилась на публике спустя девять дней после смерти мужа-пропагандиста
- Россиянка попыталась вызвать сочувствие, обратившись к умершему мужу
- В сети высмеяли поведение пропагандистки, обвинив ее в неискренности и показухе
На девятый день с момента кончины мужа, Симоньян впервые появилась на публике. В своем Телеграм-канале она выложила видео, на котором обращается к покойному Кеосаяну в траурном наряде и черном платке. Стоит подчеркнуть, что пропагандистка на кадрах читает стихи и много улыбается.
Как сейчас выглядит Маргарита Симоньян: фото
Появление Симоньян в медиапространстве вызвало шквал критики не только украинцев, но и самих россиян, которые не верят в искренность российской журналистки.
- "Ну прям поэтессой стала, на камеру тоску показывает, на могиле эти слова надо произносить, а не на людях"
- "Бухала просто! А з похмелюги — понесло!"
- "С ее рта льется помойка"
- "Маргарита, супруг тебе занял место в первом ряду на концерт Кобзона. Ты ещё здесь? Торопись"
- "Бумеранг уже ударил по этому тиграну кеосаяну. Он хотел быстро быть в Киеве, а попал к Кобздону. Это ничтожество поддерживало путинский режим"
Смерть Тиграна Кеосаяна
В январе 2025 года муж главреда российского государственного телеканала RT Маргариты Симоньян перенес клиническую смерть и впал в кому. Было известно о его давних проблемах с сердцем. Мужчина скончался в пятницу, 26 сентября, а церемония прощания с Кеосаяном состоялась в воскресенье, 28 сентября.
Почтил память пропагандиста даже Путин, отправив на мероприятие ядовитый венок. Кроме смерти мужа, карма прилетела Симоньян и в виде болезни — у нее обнаружили рак.