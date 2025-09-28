Муж Симоньян уже в гробу: появились фото с похорон пропагандиста Кеосаяна

В столице РФ хоронят кремлевского рупора Тиграна Кеосаяна

В воскресенье, 28 сентября, в Москве проходит церемония прощания с российским пропагандистом, мужем журналистки Маргариты Симоньян, Тиграном Кеосаяном, который скончался в эту пятницу.

Что стоит знать:

В Москве проходит церемония прощания с мужем Симоньян

На траур пришли известные российские пропагандисты, политики и артисты, а также Стивен Сигал

Кеосаян поддерживал политику Кремля и попал под международные санкции за участие в пропаганде войны

Как сообщают росСМИ, траурное мероприятие проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте. Попрощаться с Кеосаяном пришли такие же рупоры Кремля.

Собрались в одном месте буквально все представители пропагандисткой машины страны-агрессора: представитель российского МИД Мария Захарова, советник Путина Владимир Мединский, пропагандистка Ирада Зейналова, путинисты Федор Бондарчук, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Владимир Машков, Иван Охлобыстин, Евгений Петросян, другие известные "черные рты" и даже американский актер Стивен Сигал.

Сообщается, что венки на церемонию прощания с мужем Симоньян прислали Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Тигран Кеосаян в гробу: фото

Тигран Кеосаян — что известно о пропагандисте

В январе 2025 года муж главреда российского государственного телеканала RT Симоньян перенес клиническую смерть и впал в кому. Было известно о его давних проблемах с сердцем. Он активно поддерживал политику Кремля, в частности, в отношении Украины. За участие в пропаганде войны попал под санкции Евросоюза, Великобритании и других стран. Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы создали немало мемов о смерти пропагандиста.