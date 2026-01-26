Рус

Смертельно хвора пропагандистка Симоньян показала себе без волосся після "хімії" (фото)

Тетяна Кармазіна
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян. Фото Колаж "Телеграфу"

Наразі українофобка носить перуку

Головний редактор пропагандистської телерадіокомпанії RT Маргарита Симоньян вперше показалась без волосся. 45-річна пропагандистка лікується від важкого захворювання.

Що потрібно знати:

  • Симоньян вперше показала наслідки боротьби з раком грудей
  • Після операції та курсу "хімії" пропагандистка продовжила телевізійні ефіри у перуці
  • На тлі хвороби вона пережила смерть чоловіка-путініста Тиграна Кеосаяна

Російська журналістка, яка є прихильницею агресивної політики президента РФ Володимира Путіна та закликає до вбивства мирних українців, вперше продемонструвала наслідки хімієтерапії. Нагадаємо, що у Симоньян — рак грудей.

Симоньян рак Маргарита без волосся

У вересні 2025 року пропагандистці провели операцію з видалення грудей. Під час лікування у неї почало випадати волосся і свої наступні ефіри вона вела у перуці. Так, 30 листопада скандальна росіянка з’явилася у програмі ще одного путініста, Володимира Соловйова. Проте перука тоді виглядала досить неприродно. Варто врахувати, що після "хімії" Маргарита додала у вазі.

Маргарита Симоньян рак

Піде слідом за чоловіком?

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці минулого року Маргарита Симоньян поховала свого чоловіка-пропагандиста Тиграна Кеосаяна, могилу якого досі не можуть знайти росіяни. Він помер 26 вересня, провівши близько дев’яти місяців у комі.

Симоньян чоловік Тигран Кеосаян
Симоньян та Кеосаян

Вже наприкінці жовтня росіянка повідомила, що у неї діагностовано онкозахворювання. Пізніше вдову Кеосаяна висміяли в інтернеті.

