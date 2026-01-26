Смертельно хвора пропагандистка Симоньян показала себе без волосся після "хімії" (фото)

Наразі українофобка носить перуку

Головний редактор пропагандистської телерадіокомпанії RT Маргарита Симоньян вперше показалась без волосся. 45-річна пропагандистка лікується від важкого захворювання.

Що потрібно знати:

Симоньян вперше показала наслідки боротьби з раком грудей

Після операції та курсу "хімії" пропагандистка продовжила телевізійні ефіри у перуці

На тлі хвороби вона пережила смерть чоловіка-путініста Тиграна Кеосаяна

Російська журналістка, яка є прихильницею агресивної політики президента РФ Володимира Путіна та закликає до вбивства мирних українців, вперше продемонструвала наслідки хімієтерапії. Нагадаємо, що у Симоньян — рак грудей.

У вересні 2025 року пропагандистці провели операцію з видалення грудей. Під час лікування у неї почало випадати волосся і свої наступні ефіри вона вела у перуці. Так, 30 листопада скандальна росіянка з’явилася у програмі ще одного путініста, Володимира Соловйова. Проте перука тоді виглядала досить неприродно. Варто врахувати, що після "хімії" Маргарита додала у вазі.

Піде слідом за чоловіком?

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці минулого року Маргарита Симоньян поховала свого чоловіка-пропагандиста Тиграна Кеосаяна, могилу якого досі не можуть знайти росіяни. Він помер 26 вересня, провівши близько дев’яти місяців у комі.

Симоньян та Кеосаян

Вже наприкінці жовтня росіянка повідомила, що у неї діагностовано онкозахворювання. Пізніше вдову Кеосаяна висміяли в інтернеті.