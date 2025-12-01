После химиотерапии звезда пропаганды потеряла волосы

Главный редактор пропагандистской телерадиокомпании RT Маргарита Симоньян в первый раз с сентября появилась в телевизионном эфире. И пришла она уже в парике, так как все это время лечилась от онкологии и потеряла волосы.

"Телеграф" рассказывает, что известно о болезни Маргариты Симоньян и как она теперь выглядит.

Пропагандистка Симоньян, которая люто ненавидит украинцев и не раз публично призывала к уничтожению Украины, впервые заявила о выявленной у нее онкологии 7 сентября 2025 года в эфире программы Соловьева. Тогда она только сказала, что у нее "страшная, тяжелая болезнь", показав рукой на область груди.

В том же эфире Маргарита заявила, что уже 8 сентября у нее запланирована операция. Как выяснилось позже, страшная болезнь — это рак груди и ее пропагандистке вырезали.

После операции Симоньян выходила на связь в своих соцсетях и готовила подписчиков, что уже подбирает парики, так как волосы после лечения онкологии выпадут.

Похоже, так и случилось. В воскресенье, 30 ноября, пропагандистка впервые за долгое время появилась в эфире у Соловьева и была уже в парике. Как можно заметить, волосы у нее по-прежнему темные, стрижка и длина прически тоже похожие на то, что у нее было до лечения. Однако выглядит это парик очень неестественно. К тому же, судя по видео, Симоньян прибавила в весе за последнее время.

