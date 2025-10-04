От могилы пропагандиста открестились все московские кладбища

История с похоронами российского пропагандиста Тиграна Кеосаяна, который умер в пятницу, 26 сентября, обрастает новыми загадками. Россияне даже строят теории заговора, якобы муж кремлевской рупорши Маргариты Симоньян жив.

Что нужно знать:

Гроб с Кеосаяном исчез сразу после похорон в московской церкви

Журналисты проверили десятки кладбищ Москвы и Подмосковья

Популярный в России блогер уверяет, что Кеосаян мог инсценировать свою смерть

Несмотря на сообщения о смерти российского режиссера и кадры с открытым гробом во время отпевания и гражданской панихиды в Армянской апостольской церкви, в Москве так и не нашлось места, где покоился бы Кеосаян. Как сообщает российский интернет-ресурс SOTA, по запросам журналистов ни один крупнейший городской некрополь не подтвердил, что муж Симоньян похоронен у них.

Маргарита Симоньян перед гробом мужа-пропагандиста

Ваганьковское кладбище: "Это не у нас захоронение". Армянское кладбище (армянский участок): "Не у нас". Новодевичье кладбище: "Нет, на нашем кладбище он не захоронен". Троекуровское кладбище: "Нет, захоронение было не у нас". Востряковское кладбище: "Нет, не у нас, к нам такие сведения не поступали". Хованское кладбище: "Если бы такое захоронение у нас было, мы бы о нем знали точно. Так что точно нет, точно не у нас" на московских кладбищах открестились от Кеосаяна

После похорон гроб с телом российского пропагандиста, который желал смерти украинцам, таинственно исчез. Предполагается, что его могли похоронить возле отца Эдмонда Кеосаяна и брата Давида на Кунцевском кладбище, но и там заверили, что никого больше из семьи Кеосаянов не хоронили в последнее время.

Эдмонд Кеосаян был известным совестким актером и режиссером

Известно, что в последние годы Кеосаян и Симоньян жили в элитном поселке "Княжье озеро" в Подмосковье. Но могилы пропагандиста нет и рядом. В объединенной ритуальной службе подтвердили: ни на одном из 43 местных кладбищ режиссера не хоронили.

В результате отсутствие места захоронения породило массу версий и теорий заговора. Одни считают, что пропагандиста похоронили тайно, под другим именем, чтобы избежать скандалов и вандализма. Популярный в РФ блогер Иоганн Себастьян считает, что Кеосаян вовсе не умер, а даже инсценировал собственные похороны.

Напомним, что церемония прощания с Тиграном Кеосаяном состоялась в воскресенье, 28 сентября. Почтил память пропагандиста даже Путин, отправив на мероприятие ядовитый венок.