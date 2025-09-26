Муж пропагандистки Симоньян Тигран Кеосаян умер. Кем он был и чем болел (фото)

Мужчина с начала года находился в коме и имел проблемы со здоровьем

Пропагандистка Маргарита Симоньян сообщила, что в пятницу, 26 сентября, умер ее муж — Тигран Кеосаян. Сама журналистка недавно призналась, что у него тяжелая болезнь.

Что стоит знать:

Умер Тигран Кеосаян, муж российской пропагандистки Маргариты Симоньян.

Режиссер в январе перенес клиническую смерть и впал в кому из-за проблем с сердцем.

Кеосаян активно поддерживал политику Кремля по отношению к Украине и попал под санкции за участие в пропаганде войны.

Об этом Симоньян сообщила на своей странице в Телеграмме. Мужчине было 59 лет.

Сегодня ночью Тигран пошел к Творцу, написала Симоньян.

Журналистка попросила ей и семье не звонить по телефону. Вероятнее, кремлевская пропагандистка имела в виду не беспокоить ее по поводу комментариев.

Благодарю всех, кто молился. Пожалуйста, не звоните ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо, – добавила она.

Что известно о Тигране Кеосаяне

Муж Симоньян в январе перенес клиническую смерть и впал в кому. Было известно о его давних проблемах с сердцем.

Кеосаян известен по режиссерской работе таких фильмов, как "Бедная Саша", "Президент и его внучка", "Ландыш серебристый" и других. Также он снимал клипы для Натальи Ветлицкой, Ирины Аллегровой, Дианы Гурцкой. Кроме кинематографа, работал на телевидении – вел политические шоу на российском ТВ.

Телеведущий и пропагандист Тигран Кеосаян умер

Он активно поддерживал политику Кремля, в частности, в отношении Украины. За участие в пропаганде войны попал под санкции Евросоюза, Великобритании и других стран.

Был женат на Маргарите Симоньян, главреде российского государственного телеканала RT.

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян

Ранее российский радиоведущий Никита Небылицкий сообщил, что Кеосаян был госпитализирован еще 27 декабря 2024 года. С тех пор режиссер не приходит в себя. Врачи оценивали его состояние как крайней степени тяжести.

СМИ отмечают, что впервые о проблемах со здоровьем пропагандиста стало известно в 2008 году, когда ему потребовалась срочная операция. С тех пор у Кеосаяна установлено семь стентов, и он перенес два инфаркта.

Ранее "Телеграф" писал, что в апреле 2025 года из-за состояния супруга Симоньян рассказывала, как очень хотела поехать на т.н. "СВО" в Украине и умереть. Своих обещаний она так и не выполнила.