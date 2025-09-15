Связь на лезвии Илона Маска: чем угрожают фронту масштабные сбои в работе Starlink

Телеграф подробно объясняет, как может повлиять на фронт отключения Старлинк и что делать в этом случае.

Утром 15 сентября в работе Starlink произошел очередной масштабный сбой. Starlink "лег" вдоль всей линии фронта около 07:28 по киевскому времени.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной "Мадьяр"). По данным Downdetector, проблемы фиксировали пользователи во многих странах, что свидетельствует о глобальном перебоевом характере.

По состоянию на 08:02 началось постепенное возобновление работы. Компания SpaceX, управляющая Starlink, подтвердила сбой на своем сайте, но не предоставила деталей. Как пишет Reuters, сообщения о проблемах с сайта компании уже удалили. "Телеграф" рассказывает, как отключения влияют на события на фронте.

Не первый случай. Последствия отключений для фронта

Старлинк на фронте

Отключение Starlink имеет серьезные последствия для боевых операций. Перебои в работе терминалов усложняют координацию подразделений, управление дронами и FPV-системами, задерживают передачу разведывательной информации и корректировку огня, а также повышают риск ошибок и потерь военных. Командиры вынуждены временно переходить на альтернативные каналы связи — рации, другие спутниковые системы или локальные сети — они часто имеют меньшую пропускную способность и устойчивость.

Подобные отключения уже происходили раньше. Вечером 24 июля произошел масштабный сбой в работе сети спутникового интернета Starlink, который затронул пользователей по всему миру, в том числе на линии фронта в Украине, и длился около 2,5 часа. Это привело к потере связи для украинских военных подразделений по всей фронтовой линии. Собственно, именно они первыми и сообщили о проблеме.

По данным сервиса Downdetector, более 60 000 пользователей тогда зафиксировали перебои с работой системы, начиная от Северной Америки и до Европы. Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что работа сервиса возобновилась между 00:35 и 01:05 ночи 25 июля.

Также в мае 2024 года в Харькове РЭБ РФ временно блокировала сигнал Starlink. ВСУ сообщали о трудностях в ведении разведки и точности ударов, но конкретные значительные поражения из-за этого не зафиксированы — однако оперативность и эффективность операций были снижены.

Меньшие перебои из-за технического обслуживания Starlink случаются периодически, и после них компания обычно объясняет причину и сообщает о минимальном влиянии на фронт. 3 февраля 2022 года геомагнитная буря повлекла за собой потерю 39 спутников Starlink. Это произошло из-за влияния солнечной активности, нарушившей орбиты спутников, не успевших выйти из атмосферы.

Маск и Starlink: влияние на контрнаступление Украины ключевого оператора интернет-связи

Starlink используют на фронте

Проблемы со Starlink не всегда носят технический характер. Во время контрнаступления Украины в сентябре 2022 года Илон Маск приказал ограничить покрытие Starlink в стратегических регионах, таких как Херсон и часть Донетчины. По данным Reuters, это привело к внезапному отключению сотен терминалов, из-за чего украинские военные столкнулись с проблемами управления беспилотниками и корректировкой артиллерии.

Из-за отключения связи оцепления российской позиции в Бериславе не произошло, а контрнаступление временно затормозилось. Хотя впоследствии Украина вернула эти территории, случай подчеркнул критическую зависимость военных от Starlink и показал, как решения частной компании могут оказывать влияние на ход боевых операций, утверждает агентство.

Проблемы с контролем над Starlink в прошлом вызвали тревогу у западных чиновников и экспертов. Концентрация власти в руках одного частного оператора демонстрирует риски национальной безопасности, ведь доступ к критически важной инфраструктуре может регулироваться единолично.

Когда Starlink ложится: как держат связь на фронте

Осложняются ли бои, если Starlink "ложится"

Когда терминалы Starlink перестают работать, украинские военные на фронте вынуждены держать связь по рациям. Глава ОО "Аэроразведка" Ярослав Гончар ранее заявлял, что "если нет связи, не выполняются никакие задачи" , ведь Старлинк является ключевым средством связи. "В штабе не понимают, что делают солдаты. Солдаты не могут передать информацию в штаб", - заявлял он в комментарии сайту DOU.

В то же время представитель 93-й бригады на псевдо "Хелсон" объяснял, что во время сбоев Starlink экипажи продолжали выполнять боевые задания благодаря постоянным тренировкам. "Даже если Starlink не будет работать неделю или месяц — мы сможем продолжать работу". По его словам, особенно критической ситуация была для операторов FPV-дронов, которые для точного удара нуждаются в визуальном сопровождении: "Если цель — пехота, которая двигается или прячется, без картинки ее практически не найти".

Несмотря на преобладание Starlink, альтернатив пока нет. Дмитрий Стеценко из STETMAN подчеркивает, что речь идет не столько о замене, сколько о системе резервов: геостационарных терминалах, радиосвязях, волоконно-оптических интернете и других спутниковых платформах, таких как OneWeb или Kuiper. Они менее мобильны и не дают того масштаба, что Starlink. В практической работе 93-й бригады используют большие тарелки Tooway, LTE и Wi-Fi-мосты, но все они сложнее и требуют больше ресурсов и времени. Самыми удобными альтернативами являются дорогие радиостанции StreamCaster от Silvus.

Бригада Хартия придерживается принципа PACE, где Starlink выполняет роль резервной или чрезвычайной связи. Летом 2024 года во время опрокидывания в Харьковскую массовое глушение терминалов парализовало управление на некоторых участках фронта, но благодаря подготовке личного состава координация удалась.

Для уменьшения последствий отключений эксперты рекомендуют использовать резервные каналы связи – рации, другие спутниковые системы и гибридные решения; улучшать наземную инфраструктуру, включая точки доступа и питания; постоянно мониторить сеть и иметь четкий план действий; сотрудничать с партнерами и международными донорами; заключать юридические гарантии использования сервиса.

Таким образом, перебои со Starlink – серьезная проблема, но не критическая. Опыт показывает, что подразделения научились быстро реагировать и использовать резервные каналы, а система восстанавливается относительно быстро.

Напомним, ранее Телеграф сообщал, что США одобрили продажу Украине услуг для Patriot и Starlink. Общая сумма сделки составила 329 миллионов долларов.