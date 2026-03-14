Чтобы не было аллергии: что можно и нельзя сажать в саду

Ирина Семчишина
Цветы с высоким и низким содержанием аллергенов Новость обновлена 14 марта 2026, 15:37
Цветы с высоким и низким содержанием аллергенов. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

У вас аллергия? Есть растения, которых следует избегать, и растения, которые следует выращивать вместо них.

С ранней весны до осени аллергены, такие как пыльца и плесень, могут вызывать аллергические реакции, но правильный выбор растений и правильные методы выращивания помогут уменьшить симптомы.

Какие растения содержат минимум аллергенов

Общее правило при поиске растений с низким содержанием аллергенов — обращать внимание на яркие и эффектные цветы. Обычно они опыляются насекомыми или животными, а не ветром.

Наиболее проблемными являются даже самые невзрачные на вид растения, например, амброзия. Растения с сильным запахом могут вызывать аллергическую реакцию, и, к сожалению, их лучше всего убрать из сада.

Однолетние цветы для людей, страдающих аллергией:

К числу однолетних растений, которые хорошо подходят для создания сада с низким содержанием аллергенов, относятся: львиный зев, бальзамин, бегонии, незабудки, лобелия, петунии, флокс, шалфей, анютины глазки, настурция, вербена.

Многолетние растения для сада с низким содержанием аллергенов:

Существует также множество многолетних растений, идеально подходящих для создания сада, свободного от аллергенов, в том числе: астильба, дельфиниум, лилейники, колокольчики, пионы, аквилегия, сибирский ирис, мальва, маки и др.

Пионы и петунии не вызывают аллергию
Пионы и петунии дарят только радость - и никак не навредят аллергикам

Растения с высоким содержанием аллергенов, которых следует избегать

К числу растений, вызывающих аллергию, относятся следующие: декоративные травы, бархатцы, тысячелистник, аконит, маргаритки, астры, первоцветы, эхинацея, подсолнухи, гелиотроп, циннии, душистый горошек, клеома, космос.

Какие цветы вызывают аллергию
Аллергию могут вызвать даже такие простые цветы как подсолнух, астра, майоры. Фото: сгенерировано ИИ

