Чтобы не было аллергии: что можно и нельзя сажать в саду
У вас аллергия? Есть растения, которых следует избегать, и растения, которые следует выращивать вместо них.
С ранней весны до осени аллергены, такие как пыльца и плесень, могут вызывать аллергические реакции, но правильный выбор растений и правильные методы выращивания помогут уменьшить симптомы.
Какие растения содержат минимум аллергенов
Общее правило при поиске растений с низким содержанием аллергенов — обращать внимание на яркие и эффектные цветы. Обычно они опыляются насекомыми или животными, а не ветром.
Наиболее проблемными являются даже самые невзрачные на вид растения, например, амброзия. Растения с сильным запахом могут вызывать аллергическую реакцию, и, к сожалению, их лучше всего убрать из сада.
Однолетние цветы для людей, страдающих аллергией:
К числу однолетних растений, которые хорошо подходят для создания сада с низким содержанием аллергенов, относятся: львиный зев, бальзамин, бегонии, незабудки, лобелия, петунии, флокс, шалфей, анютины глазки, настурция, вербена.
Многолетние растения для сада с низким содержанием аллергенов:
Существует также множество многолетних растений, идеально подходящих для создания сада, свободного от аллергенов, в том числе: астильба, дельфиниум, лилейники, колокольчики, пионы, аквилегия, сибирский ирис, мальва, маки и др.
Растения с высоким содержанием аллергенов, которых следует избегать
К числу растений, вызывающих аллергию, относятся следующие: декоративные травы, бархатцы, тысячелистник, аконит, маргаритки, астры, первоцветы, эхинацея, подсолнухи, гелиотроп, циннии, душистый горошек, клеома, космос.
