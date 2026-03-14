Чтобы не было аллергии: что можно и нельзя сажать в саду

У вас аллергия? Есть растения, которых следует избегать, и растения, которые следует выращивать вместо них.

С ранней весны до осени аллергены, такие как пыльца и плесень, могут вызывать аллергические реакции, но правильный выбор растений и правильные методы выращивания помогут уменьшить симптомы.

Какие растения содержат минимум аллергенов

Общее правило при поиске растений с низким содержанием аллергенов — обращать внимание на яркие и эффектные цветы. Обычно они опыляются насекомыми или животными, а не ветром.

Наиболее проблемными являются даже самые невзрачные на вид растения, например, амброзия. Растения с сильным запахом могут вызывать аллергическую реакцию, и, к сожалению, их лучше всего убрать из сада.

Однолетние цветы для людей, страдающих аллергией:

К числу однолетних растений, которые хорошо подходят для создания сада с низким содержанием аллергенов, относятся: львиный зев, бальзамин, бегонии, незабудки, лобелия, петунии, флокс, шалфей, анютины глазки, настурция, вербена.

Многолетние растения для сада с низким содержанием аллергенов:

Существует также множество многолетних растений, идеально подходящих для создания сада, свободного от аллергенов, в том числе: астильба, дельфиниум, лилейники, колокольчики, пионы, аквилегия, сибирский ирис, мальва, маки и др.

Пионы и петунии дарят только радость - и никак не навредят аллергикам

Растения с высоким содержанием аллергенов, которых следует избегать

К числу растений, вызывающих аллергию, относятся следующие: декоративные травы, бархатцы, тысячелистник, аконит, маргаритки, астры, первоцветы, эхинацея, подсолнухи, гелиотроп, циннии, душистый горошек, клеома, космос.

Аллергию могут вызвать даже такие простые цветы как подсолнух, астра, майоры. Фото: сгенерировано ИИ

