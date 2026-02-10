А где сам Адам? Кадыров впервые прокомментировал ДТП с участием сына

Младшего Кадырова на публике не видно

Глава Чечни Рамзан Кадыров впервые прокомментировал информацию о ДТП с участием его сына Адама. Он назвал это "вбросом" и сослался на искусственный интеллект.

Что нужно знать:

В сети распространилась информация, что 16 января кортеж младшего Кадырова летел на большой скорости и попал в аварию в Грозном

Сообщалось, что Адам Кадыров в тяжелом состоянии, его санитарным самолетом транспортировали в Москву

Однако позже стало известно, что жизни наследника Кадырова ничего не угрожает

Об этом Кадыров заявил в докладе об итогах работы органов прокуратуры Чечни за 2025 год. Судя по знанию цифр, глава Чечни подготовил этот "пассаж" заранее.

С помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека. По стране произошло 128 тысяч аварий, 13 тысяч человек погибли, но никому до этого нет дела, никто ничего не говорит. А откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях, — сказал Рамзан Кадыров.

Адам Кадыров попал в ДТП — что известно

Вечером 16 января появилась информация, что в Грозном кортеж любимого сына Кадырова на высокой скорости попал в аварию. После этого Кадырова-младшего, как сообщалось, в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москву самолетом.

Рамзан и Адам Кадыровы

Позже стало известно, что у Адама Кадырова сломана челюсть. Также у него якобы травма селезенки, переломы и повреждение лица. Однако травмы не угрожают жизни.

После этого Рамзан Кадыров молчал об инциденте почти месяц. И вот только сейчас решил заявить, что информация об аварии, якобы фейк.

Кто может стать преемником Кадырова, если не Адам

Решение по этому вопросу будет принимать не Рамзан Кадыров, а Кремль. Впрочем, кроме главной кандидатуры — "наследного принца" Адама Кадырова есть и другие.

Рамзан Кадыров

В частности, это старший сын главы Чечни — Ахмат Кадыров. С 2022 года он занимает должность советника отца, регионального председателя Российского движения детей и молодежи. СМИ несколько раз называли его преемником отца. Сейчас в возрасте 20 лет он уже занимает должность — вице-премьер Чечни.

Кроме потомков Кадырова одной из важнейших фигур в Чечне называют Апти Алаудинова — одного из его ближайших соратников. Алаудинов — командир спецназа "Ахмат", имеет звание генерал-майора, с 2022 года заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ.

Когда в сетях Адама Кадырова появилось последнее видео с ним

Однако свежих публикаций младшего Кадырова на его страницах в соцсетях нет. Последняя публикация в Instagram Адама Кадырова сделана две недели назад. Судя по погоде, вероятно, видео было снято раньше. На нем Адам стреляет в небо из автомата.

Адам Кадыров

Первое видео, появившееся в его сториз после аварии выложили 23 января. Однако его быстро удалили. Видео было записано 9 января, еще до аварии. На нем Адам Кадыров сидит за столом в ковбойской шляпе. На фоне слышен монолог персонажа из "Игры престолов", а также музыка из песни, признанной в России экстремистской.

Ранее "Телеграф" рассказывал малоизвестные факты об Адаме Кадырове. В 6 лет сын главы Чечни изучил наизусть Коран, а также он снимался в кино.