А де ж сам Адам? Кадиров уперше прокоментував ДТП за участі сина

Малого Кадирова на публіці не видно

Глава Чечні Рамзан Кадиров вперше прокоментував інформацію про ДТП за участю його сина Адама. Він назвав це "вкидом" та послався на штучний інтелект.

Що треба знати:

У мережі поширилася інформація, що 16 січня кортеж молодшого Кадирова летів на великій швидкості та потрапив у аварію у Грозному

Повідомлялося, що Адам Кадиров у важкому стані, його санітарним літаком транспортували до Москви

Однак пізніше стало відомо, що життю спадкоємця Кадирова нічого не загрожує

Про це Кадиров заявив під час доповіді про підсумки роботи органів прокуратури Чечні за 2025 рік. Судячи зі знання цифр, глава Чечні підготував цей "пасаж" заздалегідь.

За допомогою штучного інтелекту можна обдурити будь-яку людину. По країні сталося 128 тисяч аварій, 13 тисяч людей загинули, але нікому до цього немає справи, ніхто нічого не говорить. А вкид, що звідкись узявся, про аварію сина Кадирова став номером один у світових новинах, — сказав Рамзан Кадиров

Адам Кадиров потрапив у ДТП — що відомо

Ввечері 16 січня з'явилася інформація, що у Грозному кортеж улюбленого сина Кадирова на високій швидкості потрапив в аварію. Після цього Кадирова-молодшого, як повідомлялося, у важкому стані екстрено госпіталізували до Москви літаком.

Рамзан та Адам Кадирови

Пізніше стало відомо, що в Адама Кадирова зламана щелепа. Також в нього нібито травма селезінки, переломи та ушкодження обличчя. Проте травми не загрожують життю.

Після цього Рамзан Кадиров мовчав про інцидент майже місяць. І ось тільки зараз вирішив заявити, що інформація про аварію, нібито фейк.

Хто може стати наступником Кадирова, якщо не Адам

Рішення з цього питання буде ухвалювати не Рамзан Кадиров, а Кремль. Втім, окрім головної кандидатури — "наслідного принца" Адама Кадирова є й інші.

Рамзан Кадиров

Зокрема це старший син глави Чечні — Ахмат Кадиров. З 2022 року він обіймає посаду радника батька, регіонального голови Російського руху дітей та молоді. ЗМІ кілька разів називали його наступником батька. Наразі у віці 20 років він вже обіймає неабияку посаду — віцепрем'єр Чечні.

Окрім нащадків Кадирова, однією з найважливіших постатей у Чечні називають Апті Алаудінова — одного із його найближчих соратників. Алаудінов — командир спецназу "Ахмат", має звання генерал-майора, з 2022 заступник начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ.

Коли у мережах Адама Кадирова з'явилося останнє відео з ним

Проте свіжих публікацій молодшого Кадирова на його сторінках у соцмережах немає. Остання публікація у Instagram Адама Кадирова зроблена два тижні тому. Судячи з погоди, ймовірно, відео було зняте раніше. На ньому Адам стріляє в небо з автомата.

Адам Кадиров

Перше відео, що з'явилося у його сторіз після аварії виклали 23 січня. Однак його швидко видалили. Відео було записано 9 січня, ще до аварії. На ньому Адам Кадиров сидить за столом у ковбойському капелюсі. На фоні чутно монолог персонажа з "Ігри престолів", а також музика із пісні, визнаної в Росії екстремістською.

Раніше "Телеграф" розповідав маловідомі факти про Адама Кадирова. У 6 років син глави Чечні вивчив напам'ять Коран, а також він знімався у кіно.