А как же Мелания? Трамп "рискнул" политической карьерой ради другой женщины

Многие высмеяли Трампа, отметив, что он позорит Америку

Президент США Дональд Трамп, который подколол Уиткоффа за встречу с Путиным, снова вызвал волну критики своим поведением. Лидер страны не сдержался и публично восхитился красотой премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Что стоит знать:

Дональд Трамп и представители 27 стран взяли участие в Саммите касательно урегулирования войны в Секторе Газа

Президент США во время мероприятия осыпал комплиментами премьера Италии Джорджу Мелони

Об этом сообщает издание News Break. Американцы из-за такого поведения обрушились на Трампа с критикой

Дональд Трамп назвал Джорджу Мелони "красивой женщиной"

Саммит по поводу подписания мирного соглашения на Ближнем Востоке, проходил в Египте и собрал более двадцати мировых лидеров, среди которых был и Дональд Трамп. Президент США начал свое выступление с обращения к собравшимся политикам, но вскоре внезапно сменил тему и переключил внимание на внешность премьера Италии Джорджии Мелони.

Дональд Трамп на саммите в Египте, Фото: Getty Images

У нас есть женщина, молодая женщина, которая — я, наверное, не должен это говорить, потому что обычно после таких слов твоя политическая карьера заканчивается, если ты скажешь, что она красивая молодая женщин…Сейчас, в Соединенных Штатах, если назовешь женщину красивой — это конец твоей карьере, но я рискну Дональд Трамп

Затем президент повернулся в поисках итальянского премьера и добавил: "Где она… вот она. Ты ведь не против, если я назову тебя красивой, да? А ты и правда красивая".

Дональд Трамп публично восхитился красотой Джорджи Мелони, Фото: Getty Images

Помимо внешности, Трамп похвалил Мелони как "невероятную женщину" и отметил ее "уважаемое политическое положение" в Италии. Но пользователи сети начали критиковать Трампа за его поведение.

"Это отвратительно. Посреди речи в Египте Трамп назвал премьер-министра Италии "красивой молодой женщиной", и она выглядела крайне неловко. Он продолжает позорить США на мировой арене", — написал один пользователь. Другой иронично заметил:"Трамп только что назвал президента Италии "красивой молодой женщиной", а потом сказал, что его карьера может закончиться. Надеемся, хотя бы в этом он прав".

Поведение Трампа в отношении Мелони раскритиковали в сети, Фото: Getty Images

