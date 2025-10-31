Увеличила грудь, изменила форму глаз и не только: как изменилась Мелания Трамп после пластики (фото)
Мелания стала меняться внешне в разгар своей модельной карьеры
Первая леди США Мелания Трамп в молодости работала моделью в Европе. Примечательно, что с тех пор ее внешность существенно изменилась.
Что нужно знать:
- Мелания начинала модельную карьеру в родной Словении
- Ее внешность постепенно изменялась с развитием модельной карьеры
- Меланию подозревают в увеличении груди, губ, изменении формы носа и глаз
"Телеграф" решил выяснить, как выглядела Мелания в молодости до пластических операций, а также как изменилась с тех времен.
Пластические операции Мелании Трамп
Мелания Кнавс родилась в Словении, где начала заниматься моделингом еще в 16 лет. Она снялась в своей первой профессиональной фотосессии еще в школьные годы. Примечательно, что в юности у Мелании были темные русые волосы, пухлые щеки и тонкие губы.
Вскоре Кнавс предложили работу модели в Италии. Некоторое время она снималась в жанре "ню". Мелания была идеального роста для модели — 180 сантиметров, поэтому быстро продвигалась в карьере. Вскоре стало заметно, что у Мелании существенно увеличилась грудь. Поэтому начали распространяться слухи, что она сделала маммопластику.
В 1996 году Мелания переехала в США, где продолжила развивать модельную карьеру. Поговаривают, что именно в этот период девушка начала менять внешность, чтобы выглядеть более эффектно. В 1998 году Мелания познакомилась с бизнесменом Дональдом Трампом, и эта встреча стала для нее судьбоносной. Вскоре они начали встречаться, а в 2005 году обручились.
Судя по фото, форма носа Мелании изменилась — он стал более изящным. Поэтому предполагали, что модель сделала ринопластику. Также она увеличила губы – это видно, если сравнить фото с юности, а контур лица стал более четким.
Еще одно заметное изменение во внешности Мелании – глаза. Были слухи, что она сделала блефаропластику – подтяжку верхнего века и кантопексию – поднятие нижнего века для создания "лисьего взгляда".
Специалисты считают, что Мелания прибегала к инъекциям ботокса, поскольку ее лоб гладкий и неподвижный. Также эксперты отмечают, что женщина использует филеры и импланты в зоне щек, поэтому ее контуры лица четкие. Кроме того, первая леди США посещает косметологов. Предполагается, что она проходит такие процедуры, как мезотерапия, биоревитализация и инъекции гиалуроновой кислоты.
Сама же Мелания отрицала какие-либо пластические операции. Она говорила, что у нее отличная генетика и ничего не меняла в себе.
