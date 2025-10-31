Увеличила грудь, изменила форму глаз и не только: как изменилась Мелания Трамп после пластики (фото)

Мелания стала меняться внешне в разгар своей модельной карьеры

Первая леди США Мелания Трамп в молодости работала моделью в Европе. Примечательно, что с тех пор ее внешность существенно изменилась.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядела Мелания в молодости до пластических операций, а также как изменилась с тех времен.

Пластические операции Мелании Трамп

Мелания Кнавс родилась в Словении, где начала заниматься моделингом еще в 16 лет. Она снялась в своей первой профессиональной фотосессии еще в школьные годы. Примечательно, что в юности у Мелании были темные русые волосы, пухлые щеки и тонкие губы.

Мелания Кнавс в юности, фото из сети

Мелания Кнавс имела темные волосы, фото из сети

Мелания Кнавс в юности, фото из сети

Вскоре Кнавс предложили работу модели в Италии. Некоторое время она снималась в жанре "ню". Мелания была идеального роста для модели — 180 сантиметров, поэтому быстро продвигалась в карьере. Вскоре стало заметно, что у Мелании существенно увеличилась грудь. Поэтому начали распространяться слухи, что она сделала маммопластику.

Мелания увеличивала грудь, фото из сети

В 1996 году Мелания переехала в США, где продолжила развивать модельную карьеру. Поговаривают, что именно в этот период девушка начала менять внешность, чтобы выглядеть более эффектно. В 1998 году Мелания познакомилась с бизнесменом Дональдом Трампом, и эта встреча стала для нее судьбоносной. Вскоре они начали встречаться, а в 2005 году обручились.

Мелания и Дональд Трамп в 1998 году, фото Getty Images

Судя по фото, форма носа Мелании изменилась — он стал более изящным. Поэтому предполагали, что модель сделала ринопластику. Также она увеличила губы – это видно, если сравнить фото с юности, а контур лица стал более четким.

Мелания делала ринопластику, фото Getty Images

Еще одно заметное изменение во внешности Мелании – глаза. Были слухи, что она сделала блефаропластику – подтяжку верхнего века и кантопексию – поднятие нижнего века для создания "лисьего взгляда".

Мелания Трамп делала операции для "лисьего взгляда", фото Getty Images

Мелания Трамп в 2000-х, фото Getty Images

Специалисты считают, что Мелания прибегала к инъекциям ботокса, поскольку ее лоб гладкий и неподвижный. Также эксперты отмечают, что женщина использует филеры и импланты в зоне щек, поэтому ее контуры лица четкие. Кроме того, первая леди США посещает косметологов. Предполагается, что она проходит такие процедуры, как мезотерапия, биоревитализация и инъекции гиалуроновой кислоты.

Мелания Трамп делает ботокс, фото Getty Images

Мелания Трамп имеет четкие контуры лица, фото Getty Images

Мелания Трамп пользуется услугами косметологов, фото Getty Images

Сама же Мелания отрицала какие-либо пластические операции. Она говорила, что у нее отличная генетика и ничего не меняла в себе.

