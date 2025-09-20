Втайне называет ее "занозой в боку": кого из детей Трампа Мелания ненавидит больше всего

Война между мачехой и падчерицей не утихает

Много лет ходят слухи о напряженных отношениях между Меланией Трамп и старшей дочерью мужа от первого брака с Иваной Зельничковой: за эффектными семейными кадрами и официальными выходами между женщинами скрывается скрытый конфликт.

На днях президент США и первая леди стали почетными гостями британской монархии, где насладились по настоящему королевским приемом. Отправляясь в этот государственный визит, Мелания была рада отсутствию в важной поездке падчерицы Иванки Трамп.

Как сообщает биограф Мэри Джордан, пишет Express, 55-летняя жена Трампа питает "огромную враждебность" к 43-летней Иванке и постоянно ссорится с дочерью президента. В последние годы становится все более очевидно, что Мелания и Иванка сохраняют натянутые отношения.

Фото: Getty Images

Согласно эксклюзивному репортажу The Daily Mail, источники, близкие к первой леди, сообщают, что Мелания втайне называет падчерицу "занозой в боку". Хотя публичных конфликтов между женщинами не было, утверждается, что их отношения сопровождаются напряжением, поскольку обе "борются за внимание президента".

Где сейчас Иванка Трамп

Фото: Getty Images

После поражения Трампа на выборах в 2020 году Иванка, которая ранее была советником отца-президента, отошла от публичного внимания. Сейчас она не занимает никакой официальной должности в действующей администрации Белого дома, живет в Майами с мужем Джаредом Кушнером и воспитывает детей.