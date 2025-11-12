Не говорите так: Мелания пришла в ярость после шутки о размере "достоинства" Трампа

Мелания назвала мужа "настоящим мужчиной"

Первая леди США Мелания Трамп, которую заметили с другим мужчиной, защищала Дональда перед своими друзьями, когда они пошутили о размере его "достоинства". Это произошло в начале их отношений, в конце 90-х годов.

В материале издания Irish Mirror говорится, что случай описан в книге "The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump". Мелания восхищалась Дональдом Трампом и его роскошной жизнью.

Мелания Трамп резко ответила на шутки о "мужском достоинстве" Трампа

В книге рассказывается, что вскоре после знакомства с миллиардером, Мелания оказалась в компании друзей — модного фотографа Мэтью Атаняна и его подруги. Они позволили себе пошутить, что у Дональда Трампа, вероятно, маленький пенис, судя по тому, что у него маленькие руки. Будущая первая леди резко оборвала насмешки и заявила:

Не говорите так — он настоящий мужчина Мелания Трамп

Мелания и Дональд Трам в молодости, Фото: Getty Images

С таким же восхищением Мелания отзывалась и о роскошных апартаментах Трампа на крыше Trump Tower.

Это так красиво. Так роскошно. Именно так и должен жить настоящий мужчина Первая леди США

Мелания защищала Дональда перед друзьями, Фото: Getty Images

Отметим, что в 2016 году Трамп во время одной из республиканских президентских дискуссий с Марко Рубио отвечал касательно своих маленьких рук и размера "достоинства", заверив, что у него нет никаких проблем.

Он задел мои руки. Никто раньше не задевал мои руки, я никогда такого не слышал. Посмотрите на эти руки — разве они маленькие? Он упомянул мои руки: если они маленькие, значит, что-то еще должно быть маленьким. Уверяю вас, с этим нет никаких проблем. Гарантирую Дональд Трамп

Дональд Трамп высказался о сразмере своих рук, Фото: Getty Images

