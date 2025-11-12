Укр

Не говорите так: Мелания пришла в ярость после шутки о размере "достоинства" Трампа

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Автор
Мелания Трамп
Мелания Трамп. Фото Коллаж "Телеграфа", фото Getty Images

Мелания назвала мужа "настоящим мужчиной"

Первая леди США Мелания Трамп, которую заметили с другим мужчиной, защищала Дональда перед своими друзьями, когда они пошутили о размере его "достоинства". Это произошло в начале их отношений, в конце 90-х годов.

В материале издания Irish Mirror говорится, что случай описан в книге "The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump". Мелания восхищалась Дональдом Трампом и его роскошной жизнью.

Мелания Трамп резко ответила на шутки о "мужском достоинстве" Трампа

В книге рассказывается, что вскоре после знакомства с миллиардером, Мелания оказалась в компании друзей — модного фотографа Мэтью Атаняна и его подруги. Они позволили себе пошутить, что у Дональда Трампа, вероятно, маленький пенис, судя по тому, что у него маленькие руки. Будущая первая леди резко оборвала насмешки и заявила:

Не говорите так — он настоящий мужчина

Мелания Трамп

Мелания и Дональд Трам в молодости
Мелания и Дональд Трам в молодости, Фото: Getty Images

С таким же восхищением Мелания отзывалась и о роскошных апартаментах Трампа на крыше Trump Tower.

Это так красиво. Так роскошно. Именно так и должен жить настоящий мужчина

Первая леди США

Мелания и Дональд Трамп сейчас
Мелания защищала Дональда перед друзьями, Фото: Getty Images

Отметим, что в 2016 году Трамп во время одной из республиканских президентских дискуссий с Марко Рубио отвечал касательно своих маленьких рук и размера "достоинства", заверив, что у него нет никаких проблем.

Он задел мои руки. Никто раньше не задевал мои руки, я никогда такого не слышал. Посмотрите на эти руки — разве они маленькие? Он упомянул мои руки: если они маленькие, значит, что-то еще должно быть маленьким. Уверяю вас, с этим нет никаких проблем. Гарантирую

Дональд Трамп

Дональд Трамп
Дональд Трамп высказался о сразмере своих рук, Фото: Getty Images

