Мелания Трамп впервые показала своего "двойника": как он выглядит и что об этом известно (видео)

Жена Трампа опубликовала ролик с виртуальной версией себя

Первая леди США Мелания Трамп, которая недавно отстранилась от президента Дональда Трампа, опубликовала видео, созданное искусственным интеллектом. В ролике Мелания показала своего так называемого "двойника".

Соответствующее видео первая леди США опубликовала на официальной странице в сети Х. В ролике появляется виртуальная версия Мелании на фоне Трамп-тауэр — нью-йоркского небоскреба, принадлежащего Дональду Трампу. Она позирует на камеру в черном длинном пальто, подчеркивающем стройный силуэт. В видео Меланию воспроизвели с фирменной укладкой и в черных туфлях, пишет The Daily Beast.

Интересно, что это уже не первый случай, когда Мелания упоминается в контексте "двойников". Еще с периода первого президентства Трампа ходят слухи о "фальшивой Мелании" — двойнике, посещающем публичные мероприятия вместо нее. Доказательством приводили определенные отличия во внешности и поведении. Таких сплетен становилось все больше во время предвыборной кампании Трампа в 2024 году.

Слухи о том, что у Мелании есть двойник, оживились во время визита Трампов в Великобританию. Там первую леди США сфотографировали с крепко сжатой рукой ее мужа. Такая эмоциональность выглядела необычно со стороны Мелании, ведь она всегда ведет себя сдержанно. Поэтому в сети предположили, что в Великобритании мог быть двойник супруги Трампа.

Мелания и Дональд Трамп с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, фото Getty Images

Кроме того, Мелания говорила об опасности современных технологий. Во время встречи рабочей группы Белого дома по вопросам образования в сфере ИИ первая леди США заявила, что ИИ и дальше в значительной степени будет влиять на нашу жизнь. Она отметила, что важно адаптировать детей к технологиям, но держать это под контролем.

Роботы уже здесь. Наша обязанность — подготовить детей Америки к будущему, где ИИ будет играть значительную роль. Наше будущее – это уже не научная фантастика. На этом раннем этапе наша обязанность относиться к ИИ так, как к собственным детям: давать ему силу, но под наблюдением. Мелания Трамп

Мелания Трамп может иметь двойника, фото Getty Images

