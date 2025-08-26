Укр

Платье невесты стоило почти 200 тысяч долларов: как выглядели Дональд и Мелания Трамп в день своей свадьбы

Наталья Дума
Третья свадьба Дональда Трампа состоялась 22 января 2005 года
Третья свадьба Дональда Трампа состоялась 22 января 2005 года. Фото колаж Телеграфу, Getty Images

Когда Дональд познакомился с Меланией, он еще был в браке со второй женой

Роман президента США Дональда Трампа и первой леди Америки Мелании Трамп, который перерос в брак и сейчас трещит по швам, начался со случайной встречи. Отношения фотомодели и бизнесмена начались в 1998 году и на тот момент миллиардер еще состоял в браке со второй женой Марлой Мэйплз.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядели в день свадьбы Дональд Трамп и Мелания Кнавс. Мы также узнали историю их любви.

Как познакомился Трамп с третьей женой

История их любви началась в 1998 году, когда Дональд Трамп состоял в процессе расторжения брака с первой женой. С моделью из Словении Меланией Кнавс он познакомился на вечеринке Нью-Йоркской Недели моды. Он сразу же привлек внимание женщины, но она отказалась оставить ему свой номер телефона. Мелания же взяла контакт у Дональда и позже сама ему позвонила.

Дональд Трамп, Мелания Трамп
Инициативу Мелания Кнаус взяла в свои руки. Фото: Getty Images

Сделал предложение Дональд Трамп в апреле 2004 года, в день рождения Мелании. Это произошло как раз перед выходом на Met Gala. Пара вступила в брак 22 января 2005 года в церкви Bethesda-by-the-Sea в Палм-Бич, Флорида.

Дональд Трамп, Мелания Трамп
Фото: Getty Images

Свадьба Дональда и Мелании Трамп

Свадебное платье Мелании изготовил эксклюзивно для нее Модный дом Christian Dior в Париже. Стоимость наряда оценивалась от 100 000 до 194 124 долларов. Платье создавали на протяжении 1000 часов.

Платье Мелании Трамп на свадьбе
Точная стоимость свадебного платья Мелании Трамп не известна. Фото: x.com/LaModeUnknown

Мелания придерживалась давней традиции "что-то новое, что-то старое, что-то синее и одолженное". "Старым" стала семейная реликвия — бусы-венок, "новым" — свадебное платье, а "одолженным" — колье с бриллиантами Fred Leighton. А "синим" — белье синего цвета La Perla.

Дональд Трамп третья свадьба
На платье было около 1500 кристаллов. Фото: x.com/LaModeUnknown

Отпраздновали свадьбу миллиардер и модель в грандиозном бальном зале Мар-а-Лаго – мрамор, люстры, декор в стиле Людовика XIV и 10 000 настоящих цветов. В меню было фуа-гра, устрицы, филе миньон, и на десерт огромный торт из тремя тысячами цветов из слоя апельсиновых шарлов, вес которого был более 200 фунтов.

Свадьба Трампа с Меланией
На свадьбе присутствовало 350-450 гостей.
Мелания Трамп свадебное платье
Мелания Трамп украсила обложку VOGUE. Фото: VOGUE

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Мелания Трамп написала Путину в письме. Сеть взорвалась шутками по поводу предположений.

