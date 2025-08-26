Платье невесты стоило почти 200 тысяч долларов: как выглядели Дональд и Мелания Трамп в день своей свадьбы

Когда Дональд познакомился с Меланией, он еще был в браке со второй женой

Роман президента США Дональда Трампа и первой леди Америки Мелании Трамп, который перерос в брак и сейчас трещит по швам, начался со случайной встречи. Отношения фотомодели и бизнесмена начались в 1998 году и на тот момент миллиардер еще состоял в браке со второй женой Марлой Мэйплз.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядели в день свадьбы Дональд Трамп и Мелания Кнавс. Мы также узнали историю их любви.

Как познакомился Трамп с третьей женой

История их любви началась в 1998 году, когда Дональд Трамп состоял в процессе расторжения брака с первой женой. С моделью из Словении Меланией Кнавс он познакомился на вечеринке Нью-Йоркской Недели моды. Он сразу же привлек внимание женщины, но она отказалась оставить ему свой номер телефона. Мелания же взяла контакт у Дональда и позже сама ему позвонила.

Инициативу Мелания Кнаус взяла в свои руки. Фото: Getty Images

Сделал предложение Дональд Трамп в апреле 2004 года, в день рождения Мелании. Это произошло как раз перед выходом на Met Gala. Пара вступила в брак 22 января 2005 года в церкви Bethesda-by-the-Sea в Палм-Бич, Флорида.

Фото: Getty Images

Свадьба Дональда и Мелании Трамп

Свадебное платье Мелании изготовил эксклюзивно для нее Модный дом Christian Dior в Париже. Стоимость наряда оценивалась от 100 000 до 194 124 долларов. Платье создавали на протяжении 1000 часов.

Точная стоимость свадебного платья Мелании Трамп не известна. Фото: x.com/LaModeUnknown

Мелания придерживалась давней традиции "что-то новое, что-то старое, что-то синее и одолженное". "Старым" стала семейная реликвия — бусы-венок, "новым" — свадебное платье, а "одолженным" — колье с бриллиантами Fred Leighton. А "синим" — белье синего цвета La Perla.

На платье было около 1500 кристаллов. Фото: x.com/LaModeUnknown

Отпраздновали свадьбу миллиардер и модель в грандиозном бальном зале Мар-а-Лаго – мрамор, люстры, декор в стиле Людовика XIV и 10 000 настоящих цветов. В меню было фуа-гра, устрицы, филе миньон, и на десерт огромный торт из тремя тысячами цветов из слоя апельсиновых шарлов, вес которого был более 200 фунтов.

На свадьбе присутствовало 350-450 гостей.

Мелания Трамп украсила обложку VOGUE. Фото: VOGUE

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Мелания Трамп написала Путину в письме. Сеть взорвалась шутками по поводу предположений.