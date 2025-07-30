Позировала полуобнаженной и меняла фамилию: как выглядела Мелания Трамп, когда была моделью

Мелания позировала для всемирно известных изданий

Мелания Трамп, ставшая неожиданным союзником Украины, состоит в браке с президентом США Дональдом Трампом более 20 лет. В 2017-2021 годах она впервые стала первой леди, а в 2025 году снова получила этот статус. До этой деятельности Мелания успешно реализовывала себя как модель.

"Телеграф" напомнит, какой была Мелания в молодости, и когда и при каких обстоятельствах она познакомилась с Дональдом Трампом.

Мелания Трамп в молодости

Мелания Кнавс родилась в Новом месте в Югославии. Ее отец работал в государственном автосервисе и входил в Коммунистическую партию, а мать — на местной фабрике пошива одежды. В 16 лет девушка решила попробовать себя в модельном бизнесе. Для этого она сменила фамилию с Кнавс на Кнаусс.

Мелания участвовала в показах Милана и Парижа и позировала в жанре "ню" для разных изданий. В течение года Мелания училась в Люблянском университете по специальности "архитектура и дизайн". Впрочем, девушка быстро поняла, что это не ее, поэтому решила не продолжать учебу.

Мелания Кнавс в юности, фото Stane Jerko

В 90-х Мелания переехала из Словении в Милан, чтобы продолжать реализовываться как модель. В 1996 году девушка перебралась в США, где работала в модельном агентстве ID Models.

Мелания Кнавс начала работать моделью в 16, фото Stane Jerko

Мелания позировала полуобнаженной, фото из сети

Поговаривают, что во времена модельной карьеры Мелания начала делать пластические операции. Речь идет об увеличении груди, ринопластике (изменение формы носа) и блефаропластике (изменение формы глаз), а именно – "лисьи глаза", которые придают взгляду соблазнительности.

Меланию подозревали в пластике, фото Getty Images

Мелания Трамп в молодости, фото Getty Images

Впоследствии Кнавс начала работать в журнале Allure. В 1998 году она познакомилась с Дональдом Трампом на вечеринке, посвященной Неделе моды в Нью-Йорке. Тогда он попросил номер телефона, но девушка не дала.

Мелания и Дональд Трамп в 90-х, фото Getty Images

Он хотел мой номер. Но в тот вечер был на свидании. Я не дала. Я сказала: "Напишите мне свой, и я перезвоню". Если бы я поступила иначе и дала бы свой номер, стала бы одной из женщин, которым он звонил.

Мелания и Дональд Трамп в начале отношений, фото Getty Images

Интересно, что разница в возрасте Мелании и Дональда составила 24 года. Когда они впервые встретились, Мелании было 28 лет, а Дональду — 52. Он уже тогда был зрелым мужчиной, похожим на дедушку. Их отношения начали развиваться, когда Мелания стала профессиональной моделью. Она позировала для известных глянцев Vogue, Harper’s Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue.

Трамп на 24 года старше Мелании, фото Getty Images

В 2004 году пара заручилась, а через год поженилась. У супругов появился один совместный сын Беррон Уильям. В 2017 году, когда Дональда впервые избрали президентом США, Мелания стала первой леди. В 2025 году Трампа второй раз избрали главой государства, поэтому Мелания снова получила этот высокий статус. В то же время женщина пытается быть в стороне от публики и ведет частную жизнь.

Дональд и Мелания Трамп, фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас и чем занимается Мелания Трамп. Она не часто появляется на публике.