Пока Трамп целуется с другой: в сети обратили внимание на Меланию с новым мужчиной (фото)

Мелания и Дональд Трамп ведут себя сдержанно на публике

В сети снова оживились слухи о кризисе в браке президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании. Пользователи обратили внимание на фото, где Мелания стоит рядом с военнослужащим, но на расстоянии от Трампа.

Это произошло в 2020 году, во время церемонии возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище, где похоронены военные. Также Мелания стояла под одним зонтом с военнослужащим. Пользователи сети эмоционально отреагировали на фотографию, пошутив, что у Мелании есть новый избранник, пишет Irish Star.

Мелания Трамп стоит у военного, фото Getty Images

"Это удивительное фото: почему Меланию сопровождает морской пехотинец?"

"Рад видеть, что Мелания уже нашла себе нового мужчину".

"Мелания держится за этого мужчину крепче, чем когда-либо за Трампа".

Мелания и Дональд Трамп, фото Getty Images

Сообщается, что в 2023 году Мелания пересмотрела свой брачный контракт. В нем говорилось о большем количестве средств и недвижимости для нее и совместном сыне с Трампом — Берроне.

Мелания больше всего заинтересована в сохранении и увеличении доверия к своему сыну. Я знаю, что она хотела, чтобы это обеспечило ей большую сумму денег, а также, насколько я понимаю, есть конкретная сумма, как минимум, которую Беррон должен получить. Источник

Мелания и Дональд Трамп на публике, фото Getty Images

Известно, что Мелания и Дональд Трамп спят отдельно. Первая леди остается на третьем этаже в двухкомнатном помещении, а президент – в главной спальне на втором этаже.

Также в сети появилось фото, на котором Трамп целует вдову Чарли Кирка — Эрику. Это произошло во время пресс-конференции в Овальном кабинете и привлекло внимание медиа. Активист был убит в кампусе Университета Долины Юта, где он выступал с речью во время своего тура.

Трамп поцеловал вдову Чарли Кирка, скриншот Irish Star

Трамп утешал Эрику во время прощальной церемонии в Аризоне. Жест выглядел уместно в такой ситуации, однако многие восприняли его неоднозначно. Пользователи сети обсуждали их объятия, а также заметили, что Мелания не прибыла на прощание с соратником мужа.

Трамп занимал вдову Кирка, фото Getty Images

Трамп на прощальной церемонии с Чарли Кирком, фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, за что раскритиковали в сети Меланию Трамп. Она появилась на американском телевидении.