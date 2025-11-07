Укр

"Что она сделала?": Меланию Трамп высмеяли за получение награды "Патриот года"

Виктория Козар
Мелания Трамп Новость обновлена 07 ноября 2025, 16:29
Мелания Трамп. Фото Getty Images

Мелания Трамп впервые за долгое время появилась на американском телевидении

Первую леди США Меланию Трамп отметили как "Патриота года" на ежегодной церемонии Fox Nation Patriot Awards в Нью-Йорке. Вручение такой награды супруге президента США неоднозначно восприняли в сети.

Многие пользователи сети возмутились, что Мелания получила награду "Патриот года", пишет Irish Star. Они обвинили представителей премии в фальшивости и поинтересовались, за какие заслуги супругу президента США решили наградить.

  • "Ой, жаль, что я уже планировал помыть телевизор в это время".
  • "Совершенно ничто не может быть более смешным, менее значимым и более пустой тратой времени и денег, чем какая-то выдуманная чушь — событие под названием The Patriot Awards".
  • "Какой фарс, как и вся семья Трампов, и президентство!".
  • "Иронично, если вы празднуете чествование иммигранта, радуясь, когда других легальных иммигрантов похищают и депортируют без надлежащей правовой процедуры".
  • "Я очень хотел бы увидеть ее список достижений, позволивших ей получить звание "Патриот года". Это смешно! Я серьезно! Что она сделала?".
Мелания Трамп Патриот года
Мелания Трамп получила награду "Патриот года", фото Getty Images

Мелания Трамп в своей речи вспомнила американских патриотов и сказала, что без них она не получила бы такой награды. Также она отметила, что нужно поддерживать нестандартно мыслящих, ведь такие люди помогают развивать США.

Патриотизм в нашей стране берет свое начало от наших мятежных основателей, которые боролись против британского правления, стремясь к независимости от короны. Давайте примем дух амбиций. Давайте отметим каждого, кто решится думать иначе, ведь именно эти мужественные американцы являются сердцебиением нашей цивилизации. Поверьте мне, я немного знаю о вызове условностям.

Мелания Трамп

Мелания Трамп Патриот года речь
Мелания Трамп в речи упомянула американских патриотов, фото Getty Images

Также первая леди США отметила, что США развиваются благодаря личным достижениям каждого человека. Она добавила, что высокий уровень развития заложен в ДНК американцев.

Личные достижения питают коллективный прогресс. Решиться на погоню за своей мечтой – по-американски. Инновации здесь не случайны. Это в нашей ДНК.

Мелания Трамп

Интересно, что в прошлом году отличие "Патриот года" получил президент США Дональд Трамп.

