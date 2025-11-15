Мелания увела Трампа прямо из-под носа миллионерши: как выглядит экс-подруга президента США (фото)

Мелания познакомилась с Трампом, когда его спутница отошла на несколько минут

До брака с Меланией у президента США Дональда Трампа было немало романов. Среди его спутниц значилась и норвежская миллионерша Селина Мидельфарт, в компании которой он появился на той самой вечеринке, где встретил будущую первую леди.

Что известно:

Дональд Трамп часто посещал светские мероприятия вместе с молодой миллионершей Селина Мидельфарт

В конце 1990-х годов, в клубе Kit Kat Club, где Трамп был вместе с Селиной, он увидел Меланию и быстро переключил на нее свое внимание

Как выглядит Селина Мидельфарт и в каких отношениях она была с Трампом

Селина Мидельфарт родилась в Осло в феврале 1973 года в семье бизнесмена Финна-Эрика Мидельфарта. Ее отец владел крупной косметической компанией, а мать принадлежала к светскому кругу, поэтому Селина росла в обеспеченной и влиятельной семье.

Селина Мидельфарт в 22 года стала миллионершей

Образование девушка получала сначала во Франции, затем в Лондонской школе экономики. Позже Селина перевелась в Нью-Йорк, где окончила бизнес-школу Stern при NYU, получив степень бакалавра финансов.

Когда в 1995 году погиб ее отец, 22-летняя Селина возглавила его бизнес-империю Midelfart AS. Девушка унаследовала контроль над активами и со временем превратилась из наследницы во влиятельного инвестора

Селину Мидельфарт часто видели с Дональдом Трампом

В данный момент она является исполнительным председателем и единственным владельцем инвестиционной компании Midelfart Capital AS, а также крупным акционером и членом совета директоров шведского банка Avida AB.

Что касается личной жизни, то в начале 1990-х Селина крутила роман с норвежским принцем Хокантом. Но позже она стала часто появляться в компании бизнесмена Дональда Трампа.

Селина Мидельфарт и Дональд Трамп, Фото: Getty Images

Именно в ее компании президент США был в клубе Kit Kat Club во время модной недели 1998 года, где и познакомился с Меланией. Дональд заприметил эффектную модель и заполучил ее номер, когда его молодая спутница отлучилась припудрить носик.

Мелания увела Трампа у Селины, Фото: Getty Images

Однако сама Селина через своего адвоката отрицала романтическую связь с Трампом. По ее словам, они были в дружеских отношениях, поскольку она снимала квартиру в Trump Tower с 1996 по 1998 год,

Она общалась с Трампом как с другом и сопровождала его на многих, в основном рабочих, мероприятиях. У них никогда не было романтических отношений, но между ними существовала взаимоуважительная дружба. Адвокат Селины

Селина Мидельфарт, Фото: Getty Images

Позднее миллионерша вышла замуж за норвежского магната Тура Олава Трейма, в 2011 году у них родился сын Олав. Но в 2019 году пара развелась.

Селина Мидельфарт и ее экс-муж, Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, за что раскритиковали в сети Меланию Трамп. Она появилась на американском телевидении.