Встреча Трампа и Путина – за считанные дни. Что происходит вокруг будущих переговоров (обновляется)

Страны ЕС поддерживают Киев в преддверии встречи

Встреча Трампа и Путина на Аляске запланирована на 15 августа. Главы США и России встретятся, чтобы обсудить пути прекращения войны России против Украины.

"Телеграф" следит за событиями вокруг переговоров Трампа и Путина в режиме онлайн. Президент США заявил, что встреча пройдет на Аляске. Впрочем, во время выступления 11 августа Трамп сказал: "В пятницу я еду в Россию. Я собираюсь увидеться с Путиным". Однако позже Белый дом объяснил, что президент оговорился и место встречи не изменилось, это Аляска.

ЕС выступил с заявлением в поддержку Украины в преддверии встречи на Аляске

На сайте ЕС опубликовано заявление, которое было согласовано на онлайн-встрече глав МИД государств-членов ЕС 11 августа. Итоговый документ поддержали все, кроме Венгрии, сообщает корреспондентка "Телеграфа".

Вместо этого, в то время как продолжался разговор министров, венгерский глава МИД Петер Сийярто опубликовал в соцсети Х пост, что говорил с заместителем главы правительства России Денисом Мантуровым. Сийярто заявил, что европейцы якобы саботируют переговоры.

В заявлении лидеров ЕС говорится, что европейские страны приветствуют усилия президента Трампа, направленные на прекращение войны России против Украины. При этом, отмечается в документе, справедливый и длительный мир, который принесет стабильность и безопасность, должен соответствовать международному праву. В частности, принципам независимости, суверенитета, территориальной целостности и того, что международные границы не должны меняться силой.

Народ Украины должен иметь свободу решать свое будущее. Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. Содержательные переговоры могут проходить только в контексте прекращения огня или уменьшения военных действий — лидеры стран ЕС

Отмечается, что военная агрессия РФ против Украины имеет последствия для европейской и международной безопасности. Дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы. Подчеркивается, что ЕС в координации с США и другими единомышленниками будет продолжать оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине, поскольку Киев реализует свое неотъемлемое право на самооборону. Также Евросоюз продолжит вводить ограничительные меры против РФ.

Способность Украины эффективно защищаться является неотъемлемой частью любых будущих гарантий безопасности. Европейский Союз и государства-члены готовы и дальше вносить вклад в гарантии безопасности, исходя из своих соответствующих компетенций и возможностей, в соответствии с международным правом, и полностью уважая политику безопасности и обороны определенных государств-членов, а также учитывая интересы безопасности и обороны всех государств-членов, — говорится в итоговом документе

