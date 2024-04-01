Повысят ли украинцам тарифы? Сколько нужно платить за газ, коммуналку и свет с 1 апреля

Поднимется ли стоимость некоторых услуг в Украине в апреле

С 1 апреля в Украине произойдет ряд изменений, среди которых повышение зарплат и некоторых категорий пенсий. Также рассматривается возможность изменения некоторых тарифов, однако стоимость предоставления коммунальных услуг и цена газа останутся неизменными.

За природный газ и отопление украинцы будут платить прежнюю цену до истечения срока действия военного положения и еще полгода после него. Об этом узнал "Телеграф".

Хотя еще в феврале Национальная комиссия, регулирующая отношения в сфере энергетики и коммунальных услуг, разработала проект двухэтапного повышения тарифа на воду уже с апреля, пока он так и не принят.

В сети также появилась информация о возможности роста тарифа на электроэнергию. Но пока украинцы продолжат платить 2,64 грн за 1 кВт/ч и в апреле.

В прошлом году власти Украины были вынуждены повысить тарифы на электроэнергию для населения из-за масштабных атак РФ на энергетику. Сейчас Министерство энергетики Украины не планирует новых повышений. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Чиновник пояснил, что в результате недавних атак российских оккупантов снова есть значительные повреждения объектов энергетической отрасли. Но пока специалисты еще не дали полной оценки нанесенного ущерба. Поэтому на данный момент не ясно, какая сумма нужна для восстановления. Как результат, говорить о разработке проектов по повышению тарифов еще рано.

Ранее "Телеграф" рассказал своим читателям, что нужно сделать, чтобы платить меньше по новым тарифам на свет.