В одной из областей Украины хотят поднять тарифы на вывоз мусора: сколько придется платить

Окончательное решение будет принято вскоре

До конца войны в Украине не планируют повышать тарифы на тепло и горячую воду, но все же платежки для жителей одной из областей вырастут. В Луцке и селах общины планируют поднять тариф на вывоз мусора для жителей многоквартирных и частных жилых домов.

О возможном подорожании услуги, предоставляемой предприятием "Луцкспецкоммунтранс", сообщил Луцкий городской совет. Отмечается, что необходимость увеличить тариф возникла из-за изменений в законодательстве Украины, а также изменений норм предоставления услуг по вывозу бытовых отходов в населенных пунктах Луцкой общины на 2023-2027 годы.

Окончательное решение о повышении тарифа на вывоз мусора будет приниматься на исполкоме Луцкого городского совета 15 мая 2024 года. Об этом рассказал "Суспільному" заместитель начальника отдела управления информационной работы Луцксовета Александр Олишевский.

Согласно сравнительной таблице, для многоквартирных и одноквартирных домов в Луцке тариф на вывоз мусора возрастет до 59,75 грн (сейчас 38,56 грн). Для одного прописанного в квартире жителя вывоза мусора в месяц подорожает на 21,19 грн.

Для жителей частных домов в Луцке тариф на вывоз твердых бытовых отходов с 43,43 грн может возрасти до 61,62 грн. Стоимость услуги для одного жителя в месяц возрастает на 18,19 грн.

Кроме того, "Луцкспецкоммунтранс" повышает стоимость услуги по вывозу мусора для жителей многоквартирных и одноквартирных домов в селах, которые входят в Луцкую общину. Тариф для одного прописанного жителя в месяц повыситься до 39,01 грн (сейчас с 26,72 грн). Жители частных домов в селах Луцкой общины за вывоз мусора вместо 28,72 грн будут платить 41,94 грн.

Напомним, в Украине утвердили постановление, сохраняющее льготную цену для населения на газ, электроэнергию и тепло. Она будет действовать до конца лета 2024 года.