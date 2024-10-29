Зачем на самом деле в СССР делали детское лакомство с добавлением крови быка

В Союзе никто не задумывался, что по сети это медицинский препарат

В "стране вечного дефицита", Советском союзе, был ограниченный выбор сладостей и десертов, но и тех часто не было на полках магазинов. Поэтому популярностью пользовался гематоген, в состав которого входит бычья кровь.

"Телеграф" рассказывает о популярном в Союзе сладком батончике Гематоген. Он продавался в аптеке, но люди покупали его не по назначению врача, а чтобы полакомиться.

Гематоген не является изобретением советской науки. В Швейцарии в конце 19 века был разработан препарат на основе крови быков, поднимающий уровень железа в крови. Однако за границей он не стал популярен, в отличие от Союза. Питание, особенно после Второй мировой войны, в СССР было бедным и однообразным, из-за чего дети часто страдали анемией.

С этим боролись с помощью гематогена, изначально существовавшего в форме микстуры. Позже, чтобы дети охотнее его потребляли, гематоген начали делать в виде сладкого батончика.

Часто люди не знали, что на самом деле гематоген — лекарство, а ели его и давали детям просто как сладости. Мало кто задумывался, что десерт из бычьей крови — очень странная вещь.

Туда входили пять основных составляющих – черный пищевой альбумин, крахмальная патока, сгущенка, сахар и ванилин. Пищевой черный альбумин – это белок, полученный из очищенной и высушенной бычьей крови. Именно он повышает уровень железа в крови и борется с анемией.

Следует отметить, что в наши дни гематоген с содержанием черного альбумина можно также купить в аптеке. Однако никому не приходит в голову есть его вместо конфет.

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