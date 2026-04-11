"Великдень" или "Пасха"? Как правильно на украинском называть этот большой праздник

Эти названия имеют разные значения

В украинском языке праздник Воскресения Иисуса Христа называется Великдень, однако часто можно услышать Пасху. Оказывается, что эти два названия, хоть и связаны, но имеют разный смысл.

Об этом рассказала научный сотрудник Института энциклопедических исследований НАН Украины, кандидат филологических наук Олеся Сулима, передает "УНИАН". По ее словам, дело не только в переводе, ведь украинский "Великдень" на русском будет "Пасха".

Сулима объясняет, что в украинском "Великдень" дословно означает "великий день". Это вполне логично, ведь Воскресение Иисуса Христа один из самых больших праздников в христианстве. При этом часто говорят "Пасха", иногда даже в церкви, например, Пасхалии.

"Слово "Пасха" происходит от греческого слова, которое, в свою очередь, происходит от древнееврейского слова "песах", что означает "переход", "выход". Если говорить о первоначальном значении слова "песах" — то это "проходить мимо чего-то", "переходить". Это слово попало сначала в греческий язык, а затем через старославянский — в славянские языки", — говорит эксперт.

Выходит, что русская "Пасха" происходит от греческого языка. По мнению Сулимы, само слово "Великдень" подчеркивает величие праздника, а не "Пасха". Даже в польском и чешском Пасху называют "Вельканоц" – это большая ночь. Ведь считают, что Иисус воскресает в 12 часов ночи, и именно в это время в церквях начинают петь "Христос Воскрес".

