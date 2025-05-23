"Дети должны готовиться": Верещук взбудоражила украинцев словами о войне с Россией

На фоне этой новости в соцсетях разгорелась активная дискуссия

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук выступила с заявлением о будущем Украины в контексте российско-украинской войны. Она подчеркнула, что общество должно понять: даже в случае перемирия или подписания мирных соглашений, война с Россией не завершится окончательно.

Такое видео политик опубликовала на личной странице в Facebook. По словам женщины, РФ будет оставаться угрозой нашей стране еще десятилетиями, а возможно – и веками. "Мы должны перенастроить свое и общественное сознание для того, чтобы дать отпор в каждую минуту", — сказала Верещук.

Она подчеркнула важность национальной устойчивости, в частности, через образование молодого поколения. "Да, наши дети должны готовиться, они должны знать, что такое война, потому что мы, в конце концов, в ней все живем. И не надо этого отрицать", — заявила чиновник. По мнению Ирины Верещук, только готовность каждого украинского к борьбе гарантирует, что война больше не повторится.

На фоне этой новости в соцсетях разгорелась активная дискуссия. Некоторые из украинцев поддержали позицию министерки, мол , война действительно стала неотъемлемой частью жизни граждан Украины.

Другой комментатор добавил: "Пока существует Россия, будет война. Они всегда будут пытаться нас уничтожить".

В то же время, часть украинцев восприняла заявление критически. Люди считают, что подобные слова могут деморализовать общество или свидетельствуют о попытке навязать мнение о "вечной войне". "Смысл таких заявлений? Чтобы люди валили из страны навсегда?", – написал один человек.

Другой намекнул на отделение элит от народа: "Ты уже подготовила своих детей, вывезти в Монако где-нибудь?".

В итоге, заявление Ирины Верещук в очередной раз продемонстрировало, насколько болезненным и неоднозначным остается тема войны для украинского общества.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 1 сентября 2025 года школьный предмет "Защита Украины" в украинских учебных заведениях заменят курсом начальной общевойсковой подготовки. В Харькове такие занятия будут проводиться в определенных опорных школах по каждому району города.