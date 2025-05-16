Поддерживала Украину и называла Путина чудовищем: от чего умерла Валерия Новодворская и как выглядит ее могила

Ее называли "бабушкой русской демократии" и она была за украинскую революцию

В субботу, 12 июля 2014 года, скончалась известный российский оппозиционер, лидер партии "Демократический Союз", правозащитница и писательница Валерия Новодворская. Политика не стало в возрасте 64 лет. Она была известна своей бескомпромиссной критикой советского и путинского авторитаризма, при этом поддерживала Украину (Оранжевую Революцию и Евромайдан).

Новодворская родилась 17 мая 1970 года в городе Барановичи в Белорусской ССР в семье инженера Ильи Бурштына и педиатра Нины Новодворской. Семья принадлежала к интеллигенции: мать работала врачом, а отец — инженером. Родители развелись в 1967 году, после чего отец эмигрировал в Северную Америку.

После окончания школы Новодворская поступила в Институт иностранных языков имени Мориса Тореза, где изучала педагогику и переводческое дело. Свободно владела английским и французским, а также читала на немецком, итальянском, украинском языках.

Валерия Новодворская в молодости

Антикоммунист и "шизофрения"

В 1969 году, когда Новодворской было 19 лет, ее арестовали за распространение листовок, осуждающих советское вторжение в Чехословакию. Впоследствии ее направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу в Казани, где врачи поставили ей диагноз "вялотекущая шизофрения" — распространенный способ борьбы с инакомыслием в СССР. После этого случая она не раз становилась объектом преследований из-за своей активной оппозиции.

Валерия Новодворская в молодости

Политика и НАТО

В 1988 году Валерия приняла участие в создании первой оппозиционной партии в Советском Союзе — "Демократический союз". В 1993 и 1995 годах она пыталась пройти в Госдуму РФ, но избрана не была. В 2013 году совместно с Константином Боровым она учредила политическую партию "Западный выбор", выступавшую за демократизацию страны и сближение России с Европейским союзом и НАТО.

Новодворская рвет портрет Горбачева

"Наш корабль – Россия – захвачен пиратами… Только фанатики, скот и совки могут быть здесь счастливы. Думающий человек быть счастливым в России не может", – говорила публицистка.

За Украину, против Путина

Новодворская была активной сторонницей Украины, особенно в период Оранжевой Революции, Евромайдана и начала российской агрессии в 2014 году. Она открыто осуждала аннексию Крыма и вмешательство России во внутренние дела Украины.

Валерия Новодворская поддерживала Украину в борьбе за независимость от РФ

"В России незаконна в моральном, нравственном плане власть. В политическом – тоже. Это нелегитимная власть. Вы хоть знаете, кто такой Путин? Это чудовище. Это порождение мрака" – считала Валерия Ильинична.

Незадолго до своей смерти в июле 2014 года она опубликовала статью, в которой посвятила внимание Украине, осудила бездействие западных стран и призвала к активному противодействию российской агрессии.

"Сегодняшний пароль свободных людей "Слава Украине!", а отклик – "Героям слава!". Пожалуйста, спасайте Украину, и это единственное, что может спасти Россию", – призвала уроженка Беларуси.

Ни брака, ни детей

Новодворская не состояла в браке и не имела детей, поскольку все свое время она отдавала борьбе с диктаторским режимом в РФ: "Человек, который обрекает себя на борьбу с КГБ, не может отвечать за детей, не может поручиться за их судьбу. Он их делает заложниками… Мать в одном лагере, отец в другом. Что должен был бы делать в этой ситуации ребёнок? По-моему, полная безответственность".

В 1990 году она крестилась в Украинской автокефальной православной церкви и была резко критичной по отношению к Русской православной церкви, считая ее зависимой от спецслужб.

"В России пять процентов россиян, варягов, викингов, европейцев, носителей скандинавской традиции. Другие — пресмыкающиеся, амебы и инфузории-туфельки", – говорилось в одной из ее цитат.

Как умерла Новодворская и фото могилы

Валерия Новодворская ушла из жизни 12 июля 2014 года в Москве вследствие токсического шока, развившегося на фоне флегмоны левой стопы, осложненной сепсисом. Ее прах был захоронен на Донском кладбище (колумбарий 17, секция 27). В тот же день память Новодворской почтили около 40 человек на площади Поэзии в Харькове, а также была проведена панихида в Киеве.

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