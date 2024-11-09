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Упущенный шанс Украины: первые недели в Киеве после большевистского переворота 1917-го

Автор
Сергей Махун
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Митинг по случаю III Всеукраинского военного съезда, который проходил 2-12 ноября 1917 года. Посредине: Симон Петлюра, Владимир Винниченко, Михаил Грушевский. Начало ноября (конец октября по старому стилю) или 20 ноября 1917 года
Митинг по случаю III Всеукраинского военного съезда, который проходил 2-12 ноября 1917 года. Посредине: Симон Петлюра, Владимир Винниченко, Михаил Грушевский. Начало ноября (конец октября по старому стилю) или 20 ноября 1917 года

Большинство влиятельных лидеров Украинской Центральной Рады тормозили процесс обретения Украиной независимости

Борьба между украинским национально-освободительным движением и центральной российской властью особенно обострилась после большевистского переворота в Петрограде, который произошел 7 ноября 1917 года (все даты даем по новому стилю). В цирке на улице Николаевской (современное название – архитектора Городецкого) продолжался III Военный конгресс, в котором участвовало 2965 делегатов со всех фронтов Первой мировой войны. Настроение у большинства делегатов было радикальным, они выступали за принятие декларации о государственной независимости Украины.

Осуждение путча в Петрограде

События в Киеве в первые дни после переворота в Петрограде развивались молниеносно… Ситуация внутри национально-освободительного движения была сложная и крайне запутанная. Большинство представителей национальной политической элиты даже в благоприятной ситуации падения Временного правительства продолжали верить в незыблемость федеративных связей с "демократической Россией". Даже тогда, когда власть захватили большевики, о демократизме которых с первых шагов "ленинской гвардии" было уже невозможно говорить.

Малая Рада УЦР уже 7 ноября на своем чрезвычайном заседании сформировала Краевой комитет по охране революции в Украине. Комитет в обращении объявил о распространении своих полномочий на девять украинских губерний. А на следующий день УЦР приняла резолюцию с осуждением путча, который молниеносно организовали большевики и их попутчики левые эсеры. Делегаты от российских большевиков в знак протеста покидают и вновь созданный Краевой комитет, и УЦР (в ее составе они до этого времени были в некоторых вопросах даже союзниками украинских партий).

Здание Педагогического музея, где проходили заседания УЦР в 1917 году и в самом начале 1918 года
Здание Педагогического музея, где проходили заседания УЦР в 1917 году и в самом начале 1918 года

В конце работы Конгресса, уже 13 ноября, делегаты проголосовали за абсолютно "самостийницкую" резолюцию: "1) З хвилиною перейняття в Петрограді влади більшовиками, єдиним виявом української демократії є Центральна Рада; тому намагання Ради робітничих і Солдатських Депутатів перебрати владу в Україні треба відкинути. Конгрес подбає, щоб військові частини в Україні, як і фронтові частини, ніколи не виступили проти працюючого народу. 2) Право самовизначення народу є необмежене, тому український суверенний народ сам має вирішити, чи хоче жити у федерації з народами Росії, чи не хоче. Конгрес домагається від Генерального Секретаріату скликати негайно Українські Установчі Збори в межах етнографічних територій, і хай вони встановлять Українську Демократичну Республіку та проведуть соціальні реформи… 3) Для ведення боротьби проти анархії, що загрожує знищенням України, Конгрес домагається, щоб Центральна Рада і Генеральний Секретаріат негайно перейняли в цілій Україні владу при допомозі українського революційного війська… 4) Конгрес домагається, щоб Центральна Рада взяла у свої руки справу війни і миру і щоб були зроблені перші кроки для мобілізації української армії і флоту" (из книги Исидора Нагаевского "Історія Української держави XX ст.").

Насколько сложными были отношения между якобы либеральным российским Временным правительством и Украинской Центральной Радой (УЦР), говорит такой факт: 13 октября (по новому стилю) 1917 года, менее чем за месяц до большевистского государственного переворота 7 ноября в Петрограде, по донесению Киевской судебной палаты началось следствие в отношении Генерального Секретариата УЦР за намерение созвать Украинское Учредительное Собрание. То есть речь не шла о равноправном диалоге Петрограда и Киева.

"Московский народ хочет господствовать над украинским народом"

Даже самые радикальные враги самодержавия – российские либералы, конституционные демократы и представители многочисленных социалистических партий – смотрели на украинские губернии как на свою вотчину и не желали считаться с национально-культурными правами украинцев. Российские шовинисты — и "демократические", и "пролетарские", несмотря на внутренние конфликты, оказались удивительно одинаково настроены уничтожить или хотя бы обуздать национально-освободительное движение украинцев. К сожалению, у них была немалая поддержка и среди лидеров украинских политических партий (их можно назвать не совсем политкорректно – "полезные идиоты"). Многие из них в 1917—1921 годах, и уже после поражения Национальной революции, "удивительным" образом оказались в стане победителей-большевиков (однако были уничтожены в 1930-х годах) или же в эмиграции вошли в состав многочисленных российских (и правых, и левых мировоззренчески) либо просоветских организаций.

Михаил Грушевский, Львов, 8 января 1904 года
Михаил Грушевский, Львов, 8 января 1904 года

Большинство влиятельных лидеров Украинской Центральной Рады (УЦР), которые продолжали выступать за федерацию с Российской республикой и были проникнуты социалистическими идеями, все еще тормозили процесс обретения Украиной самостоятельности. Среди них был и глава УЦР, известный историк Михаил Грушевский, и глава Совета народных министров, писатель Владимир Винниченко (он, кстати, выступал категорически против "милитаризма", формирования регулярной украинской армии, а вместо нее настаивал на создании народной милиции). Владимир Винниченко на том же Конгрессе еще в начале ноября 1917 года говорил о "национальном сепаратизме как провокации, направленной на разрыв федеративных отношений с Российской республикой". Такое вот "миролюбие" в ситуации, когда уже назревал вооруженный конфликт в треугольнике – белые и красные россияне и украинцы.

Одним из немногих, и в то время не слишком влиятельным деятелем УЦР, был автор идеи самостоятельного Украинского государства на всех его этнических территориях Николай Михновский. Он писал о периоде, предшествовавшем перевороту в Петрограде: "Все русские хотят — единой Демократической Республики, поскольку русские хотят продолжать прежнее господство над украинцами, украинцы же хотят освободиться от этого господства… Московский народ — не та или другая партия, а весь народ, — хочет господствовать над украинским народом. И это порождает борьбу между обоими народами. Один борется за свое освобождение, другой — за свое господство над первым"…

Владимир Винниченко и Николай Михновский
Слева: Владимир Винниченко, фото начала XX века. Справа: Николай Михновский, фото конца XIX века

Признание власти УНР

Однако во второй декаде ноября 1917 года ситуация в Киеве еще была достаточно контролируемой, несмотря на фактическое троевластие в городе. Украинские части во главе с полковником Виктором Павленко, будущим генерал-хорунжим войск УНР, были вынуждены заключить соглашение с войсками, которые поддерживали свергнутое в Петрограде Временное правительство (до 10 тысяч штыков). Большевики заняли Печерск, но имели всего 6—7 тысяч солдат, 7 артиллерийских батарей и 8 броневиков. Восстание большевистских частей было подавлено в зародыше. Полки, которые поддерживали Керенского, заявили о нейтралитете, а вскоре вообще выехали на территорию России. Делегаты Конгресса, которые представляли миллионы фронтовиков, были поддержаны многотысячными вооруженными отрядами сторонников Украинской Центральной Рады. 19 ноября генерал Николай Володченко – командующий Юго-Западным фронтом, более 50% личного состава которого были украинцы, – признал власть УНР.

20 ноября УЦР полностью овладела ситуацией и пошла на еще один радикальный шаг к полной независимости Украины: был обнародован III Универсал, провозгласивший создание Украинской Народной республики. Однако снова в его тексте было отмечена федеративная связь с… несуществующей "Российской республикой". УЦР вновь высказалась против восстания в Петрограде и не разрывала отношений с Советами Рабочих и Солдатских депутатов, "которые являются лишь частью организованной революционной демократии". Исидор Нагаевский писал: "Заклики Грушевського рятувати мертвий уже московський державний організм, що від Переяславської Угоди руйнував український народ, його права і свободу, не лише не мали жодного впливу на українське громадянство, але, навпаки, дискредитували Грушевського в очах народу як державного мужа". Это уже напоминало слепоту (только лишь ее?) государственных мужей новосозданного государства.

Третий Универсал Украинской Центральной Рады
Третий универсал Украинской Центральной Рады. Фото: "Историческая правда"

Ультиматум — объявление войны молодой Украинской республике

17 декабря Совет Народных комиссаров во главе с Владимиром Лениным посылает правительству УНР ультиматум:"Российское социалистическое правительство от имени СНК еще раз подтверждает независимость национального права всех национальностей, преследовавшихся царской российской буржуазией, — вплоть до признания прав этих национальностей отделиться от России. В тоже время мы, Совет Народных Комиссаров, признаем право Украинской Народной Республики полностью отделиться от России и начать переговоры с Российской Республикой в деле определения союзных и других взаимоотношений между обеими республиками… Обвиняем Раду в Украине и приводим факты, где под прикрытием фраз и деклараций относительно национальной независимости она падет жертвой систематической буржуазной политики, из-за которой ни Рада, ни Советы Украины не хотят наш Совет над их страной…" (стилистика документа сохранена).

Ультиматум де-юре стал объявлением войны молодой Украинской республике, втянутой в противостояние на территории бывшей империи Романовых. Еще 12 декабря большевистский Военно-Революционный комитет приказал красногвардейцам поднять мятеж в Киеве, но дивизия сердюков в ночь на 12 декабря захватила склады мятежников (350 пулеметов, 5 миллионов патронов) и обезглавила восстание, арестовав его руководителей; впрочем, вскоре они были отпущены на свободу. Впереди было вероломное нападение на Украину, которое поддержали "советы" Донецко-Криворожской советской республики – коллаборационистов образца 1918 года.

Идеолог украинского волевого национализма, публицист и литературный критик Дмитрий Донцов был тысячу раз прав, когда в 1921 году, в работе "Підстави нашої політики" отмечал: "Ідеологія російського комунізму, як і царизму, – це не тільки різні форми одної і тої самої суті, одного і того самого з’явища загальнішого характеру, що не є нічим іншим, як воюючим із Заходом російським месіянством… Голоси всіх представників російської політичної думки зливалися в одній похвальній пісні своєму народові, всі вони, в суті речі, підписувалися під офіційною теорією російської історії, вираженою графом Бенкендорфом у таких словах: "Минуле (Росії) було гідне подиву, теперішність більш ніж блискуча, а майбутнє, – писав граф, думаючи, очевидно про большевиків, – перевищить усе, що може собі представити людська уява!"

И действительно: человеческое воображение не может представить те страшные преступления в XX и уже в XXI веке, которые на совести не только идеологов российского мессианства, но и русского народа (или толпы), который так любит своих погонщиков вроде кровожадного Сталина или сегодняшнего лидера-преступника Путина. На совести которых миллионы убитых и искалеченных, сломанных судеб… А мировая общественность, как и нетоталитарные режимы, между тем пасут задних в ситуации, которая неудержимо движется к Третьей мировой войне, и продолжают выжидать, дозированно помогая Украине. Государству, оказавшемуся на первой линии сопротивления путинскому режиму и его союзникам.

Теги:
#Михаил Грушевский #УЦР #Центральна рада