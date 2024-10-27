Сандармох – "последний адрес": как кремлевские власти уничтожили цвет украинской нации

Первый расстрел произошел 27 октября 1937 года. Казни заключенных продолжались вплоть до 1938 года

Эта жуткая история стала известна широкой общественности только летом 1997 года. В лесном массиве Сандармох недалеко от города Медвежьегорск в республике Карелии экспедиция уже запрещенного в путинской России общества "Мемориал" во главе с Юрием Дмитриевым обнаружила тайные захоронения жертв Большого террора 1937—1938 годов. В забытом Богом урочище, как можно дальше от глаз сталинские опричники расстреливали узников Соловецкого лагеря, который получил название СЛОН – "Соловецкий лагерь особого назначения".

Предыстория преступления такова. 16 августа 1937 года нарком внутренних дел Николай Ежов подписал директиву (№ 59190), которую получили все республиканские и областные управления НКВД:

"В соответствии с моим приказом 00447 (разослан начальникам УНКВД) — ПРИКАЗЫВАЮ:

С 25 августа начать и в 2-месячный срок завершить операцию по репрессированию наиболее активных контрреволюционных элементов из числа заключенных ГУГБ, осужденных за шпионскую, диверсионную, террористическую, повстанческую и бандитскую деятельность, а также осужденных членов антисоветских партий. иттихадистов, муссаватистов и т.д.) и других контрреволюционеров, ведущих в тюрьмах ГУГБ активную антисоветскую работу. В Соловецкой тюрьме ГУГБ репрессиям подвергнуть также бандитов и криминальных элементов, ведущих в тюрьме преступную работу.

Все перечисленные контингенты после рассмотрения их дел на тройках при УНКВД подлежат расстрелу".

Отдельно для каждой тюрьмы и концлагеря Советского Союза устанавливались "лимиты" на расстрелы после молниеносных решений "особых троек". Именно для Соловецкого лагеря был установлен "лимит" в 1200 заключенных.

Узники СЛОНа на строительстве узкоколейки. 1924-1925 годы

После того как директива поступила к начальнику Ленинградского областного управления НКВД Леониду Заковскому (настоящее имя и фамилия уроженца Латвии – Генрих Штубис), началась кропотливая работа чекистов по подготовке тюремных дел и справок на подлежащих ликвидации узников СЛОНа (у многих из них сроки подходили к концу, и Ежов настаивал на такой вот "разгрузке" концлагерей).

Это была своеобразная "чистка", которая касалась всех тюрем и лагерей на 1/6 части земного шара. Только с началом Большого террора в СССР с весны 1937 года были арестованы около 800 тысяч граждан Страны Советов. Украинско-британский историк Сергей Плохий пишет: "В 1937—1938 годах в Украине было арестовано 270 тысяч человек (то есть более трети всех арестованных в советском государстве. – С.М.), почти половина из них была казнена. Большой террор преследовал ту же цель, что и большинство мероприятий Сталина 1930-х годов, – обеспечить выживание режима и положение Сталина как верховного лидера" ("Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності").

Итак, карательная акция в отношении заключенных СЛОНа стартовала 9—14 октября 1937 года на основании решений "особой тройки" управления НКВД по Ленинградской области за подписью Леонида Заковского, второго секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) Петра Смородина и прокурора области Бориса Позерна. Интересно, что Заковский был расстрелян в Москве уже 29 августа 1938 года, Смородин и Позерн в один день – 25 февраля 1939 года. Так происходила "зачистка" тех, чьими руками отправлялись на тот свет многие тысячи "врагов народа".

Первый расстрел произошел 27 октября 1937 года. Казни заключенных в Сандармохе продолжались непрерывно до 4 ноября 1937 года. Лично расстреливал капитан госбезопасности Михаил Матвеев – заместитель начальника Административно-хозяйственного управления Ленинградской области, который специально был отправлен в город Кемь. Иногда подключался к казням помощник коменданта Управления НКВД Георгий Алафер, бывший питерский дамский парикмахер… Это были настоящие палачи-садисты с многолетним стажем.

Предписание, направленное капитану госбезопасности Матвееву о проведении расстрела узников СЛОНа от 16 октября 1937 года

Каждый день расстреливали около 150—200 узников СЛОНа. В общей сложности из 1116 человек, приговоренных к смерти, расстреляли 1111 (один запланированный приговор не выполнили из-за смерти заключенного, четырех человек отправили в Ленинград, Одессу и Киев, и они все были впоследствии тоже казнены). Из них уроженцев Украины – 287 человек согласно обновленному в 2017 году "Украинскому списку Сандармоха". Его многие годы готовил украинский писатель и журналист, исследователь преступлений коммунистической власти Сергей Шевченко.

Рапорт майора госбезопасности Матвеева от 10 ноября 1937 года. Фото "Новой газеты"

Украинские заключенные находились под пристальным вниманием энкаведистов и даже имели особую пометку – УНКР: "Украинская националистическая контрреволюция". Читаем в одном агентурном свидетельстве "стукача": "Видно, что существует какая-то группа – часть ее членов мы знаем, – что сплотилась как внутренняя эмиграция и живет ярко выраженным и глубоко укоренившимся фашистским духом".

Известный украинский историк Юрий Шаповал писал: "Для соловчан формально было необходимо создать новые дела, теперь уже лагерные. Их создали, положив в основу доносы лагерных осведомителей. Сохранилась составленная весной 1956 г. справка, фиксирующая механизм, по которому осуществлялись репрессивные акции против соловецких заключенных: "В отношении лиц, находившихся в заключении в Соловецкой тюрьме или Соловецких ИТЛ (исправительно-трудовых лагерях. — Ю.Ш.), предварительное расследование не проводилось, а по агентурным сведениям или по справке по старому следственному делу выносились на заседание Особой тройки, которая и принимала свое решение" ("Історія України. Енциклопедичний довідник; Соловецькі розстріли 1937—38", с. 1116).

С 10 по 25 ноября 1937 года и в самом начале января следующего года продолжались расстрелы узников СЛОНа: всего под Токсово во Всеволожском районе Ленинградской области были расстреляны 509 человек. Руководство расстрелами Матвеев 10 ноября передал начальнику 5-го отделения (по борьбе с побегами) Ивану Бондаренко и его заместителю Александру Шондишу. Также в расстрелах участвовал комендант Александр Поликарпов. В ночь на 21 января 1938 года эти палачи расстреляли из наганов 442 человека. И, наконец, оставшаяся группа соловчан нашла свой "последний адрес" в середине февраля 1938 года на Большом Соловецком острове – в Исааковской пустыни. Руководил расстрелами специально прибывший из Москвы майор госбезопасности Николай Антонов-Грицюк.

По приговору "тройки" УНКВД Ленинградской области с 27 октября по 25 ноября 1937 года были убиты энкаведистами такие "соловчане", представители украинской, в основном творческой интеллигенции: выдающийся поэт, переводчик, лидер "неоклассиков" Николай Зеров, писатели Валерьян Пидмогильный, Павло Филиппович, Николай Кулиш, Валерьян Полищук, Антон Крушельницкий, Владимир Штангей, Николай Любченко, Олекса Слисаренко, Василь Вражливый-Штанько, поэт-футурист Григорий Вакар, выдающийся режиссер и драматург Лесь Курбас, географ и картограф, академик ВУАН Степан Рудницкий, историк, академик ВУАН Матвей Яворский, этнограф и художник Борис Пилипенко, профессор-медик Аркадий Барбар, выдающийся ученый-метеоролог Алексей Вангенгейм, богослов, бывший глава правительства УНР Владимир Чехивский…

Украинский писатель и поэт Валерьян Полищук. Фото 1934 года

"Ни один Шекспир или Брехт не обладает воображением и силами придумать капитана Матвеева. Его создала Жизнь — логика веры в человека сопротивляется изо всех сил и духа: такого быть не может. Это слишком невероятно! Но было именно так…" — писал украинский поэт Иван Драч.

Как сложилась судьба палачей – непосредственных исполнителей приговоров "особых троек"? Матвеев был награжден орденом Красной Звезды и ценным подарком. Однако вскоре, когда началась чистка аппарата периода "ежовщины", энкаведисты сами оказались под прессом Системы. Матвеев в 1939 году был арестован и приговорен к 10 годам лагерей "за превышение служебных полномочий" (издевался и избивал узников перед расстрелом, о чем сам свидетельствовал).

В начале советско-германской войны 1941 года уволен со снятием судимости и вернулся на службу в НКВД во внутренней тюрьме НКВД в Ленинграде. По "состоянию здоровья" в 1949 году отправлен на пенсию — ему исполнилось 58 лет. За выслугу лет даже получил орден Ленина и Красного Знамени. Умер в Ленинграде в 1971 году.

Главный палач Сандармоха Михаил Матвеев. Фото 1940-х годов

Георгий Алафер благополучно избежал наказания, участвовал в войне с нацистами, умер на пенсии в 1973 году. Но это было исключение. Так, Поликарпов застрелился 14 марта 1939 года перед неизбежным арестом, через два дня после ареста Матвеева. Антонов-Грицюк был арестован и расстрелян 22 февраля 1939 года.

Много сделали для того, чтобы открыть правду о страшном преступлении тоталитарной коммунистической власти, украинцы Сергей Шевченко, Юрий Шаповал, бывший заместитель главы СБУ Владимир Пристайко (к сожалению, покойный) и россияне – сотрудники Санкт-Петербургского "Мемориала" (особенно Юрий Дмитриев, отбывающий сейчас 15-летний срок по странным и провокационным обвинениям, которые на самом деле являются местью путинской Системы за раскрытие имен исполнителей преступных приказов сталинской власти).

Юрий Дмитриев выступает на митинге у Казацкого креста "Убієнним синам України". Сандармох, 2008 год. Фото Сергея Шевченко

Любой тоталитарный режим знает свое дело: нужно убивать лучших — представителей настоящей элиты нации. Так убивали украинцев в Сандармохе и на Соловках, в лагерях Сибири и Дальнего Востока по указанию Кремля в советское время. А немецкие нацисты – польских ученых, интеллектуалов сразу после оккупации Второй Речи Посполитой, а также польских офицеров в Катынском лесу — те же самые сталинские палачи…