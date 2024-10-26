Трагедия Второго зимнего похода: как провалилась последняя попытка УНР вырваться из когтей России

Почему потерпело поражение антибольшевистское восстание в Украине по руководством Симона Петлюры

После фактического завершения советско-польской войны, в которой армия Украинской Народной Республики (УНР) воевала на стороне Второй Речи Посполитой, а также подписания 12 октября 1920 года прелиминарного (предварительного) мирного договора между Варшавой и Москвой, произошло событие, которое вроде бы поставило крест на надеждах украинцев восстановить независимость.

В ноябре 1920 года военные части УНР под давлением большевистской армии перешли реку Збруч, где и были по приказу польских властей интернированы и отправлены в лагеря для военнопленных. Главный атаман Симон Петлюра не сложил оружие и начал подготовку к предстоящим операциям на территории Правобережной Украины, несмотря на то, что 18 марта 1921 года после долгих консультаций в Риге был подписан мирный договор между советской Россией, подконтрольными ей советскими Украиной и Беларусью и еще молодой Второй Речью Посполитой.

Украинские этнические земли – Волынь, Холмщина, Подляшье и Восточная Галичина – оказались под властью варшавского правительства. Поляки обещали большевикам не помогать национально-освободительному движению украинцев: статьи договора запрещали функционирование в РП "антисоветских организаций". Ситуацию усложняло то, что совсем недавно, в конце лета 1919 года, Речь Посполитая в кровавой войне победила армию Западно-Украинской народной республики и оккупировала Восточную Галичину и Волынь. А Петлюра 21 апреля 1920 года был вынужден подписать в Варшаве секретный договор, легитимизировавший оккупацию Восточной Галичины и Волыни. Этот шаг вызвал негативную реакцию волынян и особенно галичан и поссорил их с надднепрянцами.

Симон Петлюра летом 1921 года писал послу УНР в Турции Яну Токаржевскому-Карашевичу: "Для оценки положения большевиков на оккупированной ими Украине прошу иметь в виду, что волна саботажа их деятельности и активных партизанских выступлений стихать не будет. Мной оставлены в тылу противника при отходе нашей армии определенные агенты (старшины и казаки, и отдельные военные подразделения) для проведения этого дела. В том же направлении будут и дальше планомерные меры приниматься".

Главный атаман УНР Симон Петлюра, 1919 год

Еще 21 января 1921 года в польском городе Тарнув был создан Повстанческо-партизанский штаб (ППШ) УНР, работу которого контролировал лично Симон Петлюра. Вопросами подготовки будущего похода в Украину занимался командующий, генерал-хорунжий Юрий Тютюнник. Поляки обязались помогать амуницией, а также позволили ППШ использовать часть интернированных старшин и казаков в своих целях.

Итак, Петлюра надеялся на разворачивание общеукраинского восстания как реакцию на будущие операции украинских военных, оказавшихся на территории Польши и Румынии. Это все еще была достаточно реальная военная сила. Украинский историк Игорь Срибняк в книге "Обеззброєна, але нескорена" привел следующие цифры: несмотря на уменьшение численности военных подразделений, на июнь 1921 года в армии УНР было 13896 человек, из которых старшин и военных чиновников — 3691, казаков — 10205 человек.

Участники Второго зимнего похода вместе с интернированными воинами УНР. Калиш (Польша), осень 1921 года

Сопротивление большевистской власти на территории оккупированных украинских земель продолжалось. Известно о яростном сопротивлении московским захватчикам атаманов Холодноярской республики на Черкасчине и республики Черного Леса на Елисаветградщине.

Правительство УНР в изгнании поддерживало связи с повстанческим движением, постоянно засылало своих агентов и небольшие отряды для связи с бывшими воинами УНР и повстанцами. В большевистских документах, конечно, эта деятельность выглядела так: "Только за 1921 г. по заданию польской разведки ППШ направил на территорию республики около 900 шпионов, эмиссаров, руководителей петлюровского подполья, десятки вооруженных отрядов, способствовавших оживлению политического бандитизма на Украине в 1921–1922 гг. Одновременно в Румынии функционировал так называемый штаб южной группы войск УНР, который в 1921 г. перебросил на Украину более 150 петлюровских эмиссаров" (из книги Владимира Сидака "Національні спецслужби в період Української революції 1917–1921 рр.") .

Весной 1921 года в приграничных районах УССР (на Волыни и Подолье) разворачивались пока еще повстанческие отряды; Повстанческо-партизанский штаб разделил территорию советской Украины на пять повстанческих групп и 22 повстанческих района. "О повстанческих моментах Вы ничего не говорите и об этом ни письменно, ни на словах нигде не поднимайте вопрос — это мое дело, и я улаживаю другим путем", — писал Симон Петлюра в письме министру иностранных дел УНР Андрею Никовскому 27 апреля 1921 года. Необходимость конспирации относительно развертывания антибольшевистского восстания в Украине была вызвана тем, что эмигрантские круги оказались буквально нашпигованы агентами ВЧК или теми, кто склонялся к сотрудничеству с новой властью. Сам Андрей Никовский очень скоро, в мае 1922 года, основал группу "поворотовцев", которые хотели выехать в советскую Украину. И благополучно в следующем году туда вернулся. Судьба высокопоставленного чиновника УНР была трагической: в 1930 году его арестовали по фейковому делу "Союза освобождения Украины" и упекли на Соловки на восемь лет. Умер в блокадном Ленинграде в 1942 году.

Начало выступления трижды откладывалось – с мая по 10 октября 1921 года. Тем временем лидер большевиков Владимир Ленин писал командующему Южного фронта Михаилу Фрунзе: "Тов. Бухарин пишет, что урожай на Юге прекрасный. Теперь главный вопрос всей советской власти, вопрос жизни и смерти для нас, — собрать с Украины 200—300 млн пудов". И московские власти "собирали" урожай, отправляя в Украину военно-продовольственные отряды, реквизировавшие "излишки" зерна. Одновременно жестоко подавляя повстанческое движение, захватывали заложников, расстреливали непокорных…

Время было потеряно. Пока очень долго (из-за плохой организации и недостаточной помощи польской и румынской властей) готовился поход петлюровских частей в Украину, повстанческое движение было практически подавлено. К тому же конспирация находилась на низком уровне; даже в штабе Юрия Тютюнника работали большевистские агенты, подробно информировавшие чекистов.

Были сформированы три походные группы: Волынская (879 бойцов, командир Юрий Тютюнник), Бессарабская (около 300 бойцов, командир, атаман Андрей Гулый-Гуленко) и Подольская (до 400 бойцов, командир подполковник Михаил Палий-Сидорянский). Общее командование осуществлял Юрий Тютюнник, начальник штаба — полковник Юрий Оттмарштайн.

Один из руководителей Второго зимнего похода атаман Андрей Гулый-Гуленко. После ареста чекистами в 1923 году

Тем временем "в августе 1921 года на территории УССР дислоцировались 14 стрелковых и 4 кавалерийские дивизии, отдельная пограничная дивизия Киевского военного округа (3 бригады), отдельные технические части, авиаподразделения, 23 бронепоезда и т.д." (из книги сотника армии УНР Петра Ващенко "До рейду 1921 року"). Силы неравные: поход был обречен на поражение…

Кстати, Первый зимний поход войск УНР состоялся в декабре 1919 — мае 1920 года и был в целом удачным.

Армия УНР оказалась на Волыни в треугольнике смерти между тремя армиями — красной и белой российской и польской, которая в то время оккупировала Западную Украину. Уничтожая вражеские гарнизоны, петлюровцы прошли 2500 километров Подольем и Черкасчиной и вернулись на запад, где 6 мая 1920 года соединились с украинскими частями на польско-советском фронте.

Итак, три группы перешли польско-советскую и румынско-советскую границу в разных местах. Первыми пересекли границу в ночь на 25 октября 1921 года близ Гусятина бойцы Подольской группы. По плану они должны были соединиться с Волынской группой. С непрерывными боями на оккупированной территории группа прошла 1500 км по Подолью, Житомирщине и Киевщине, дошла даже до Бородянки под Киевом и была вынуждена вернуться к польской границе, так и не соединившись с группой Юрия Тютюнника.

Ударная Волынская группа перешла границу 4 ноября, на короткое время захватила Коростень, но не удержала город. 17 ноября состоялось роковое сражение под селом Малые Миньки вблизи большого села Базар в Народичском районе Житомирской области. Бойцы группы оказались в окружении кавалерийской дивизии Григория Котовского.

Григорий Котовский (в центре) вместе с красными командирами, 1920 год

Несколько сотен бойцов УНР погибли, 537 попали в плен и 359 из них были расстреляны 22 ноября большевиками (42 человека стали коллаборационистами и перешли на службу к большевикам, а старшины, всего 41 человек, отправлены в Киев для проведения следствия).

Расстрел большевиками 22 ноября 1922 года 359 пленных бойцов УНР близ села Базар

Лишь около сотни бойцов на конях под командованием Юрия Тютюнника оторвались от преследователей и 20 ноября перешли польскую границу к северу от Олевска. Бессарабская группа, которая должна была отвлечь внимание красных, в середине ноября несколькими группами пыталась прорваться через Днестр близ Тирасполя, но ее отряды были разбиты превосходящими силами красных.

"Поход закончился трагически и не принес ожидаемых результатов. Намерение поднять общеукраинское восстание закончилось неудачей… Помешала непоследовательность и раздвоенность политики Польши относительно похода, на помощь и поддержку которой вынуждено было ориентироваться правительство УНР, однако оно не получило ни соответствующего количества оружия, ни военного снаряжения", – пишет украинский историк Сергей Литвин в книге "Суд історії: Петлюра і петлюріана".

Военный руководитель Второго зимнего похода Юрий Тютюнник 16 июня 1923 переправился через Днестр и оказался в руках сотрудников Государственного политического управления (ГПУ) — бывшей ВЧК. Это событие происходило в рамках операции советских спецслужб "Синдикат-4" по созданию фиктивной повстанческой организации "Высший военный совет".

Юрий Тютюнник. Фото после ареста ГПУ, 1929 год

Тютюник под бешеным давлением большевиков, которые привели в камеру его жену и маленькую дочь, согласился на сотрудничество с кремлевским режимом. Его судьба трагична: работал сценаристом и актером на Одесской кинофабрике, позже секретарем-инспектором в торговле в Харькове – тогдашней столице советской Украины. Расстрелян по приговору коллегии ОГПУ 20 октября 1930 года… Но это другая, непростая история жизни неоднозначной фигуры в кровавой истории Украины XX века.