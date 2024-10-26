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Трагедия Второго зимнего похода: как провалилась последняя попытка УНР вырваться из когтей России

Автор
Сергей Махун
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Автор
Коллаж "Телеграфа"

Почему потерпело поражение антибольшевистское восстание в Украине по руководством Симона Петлюры

После фактического завершения советско-польской войны, в которой армия Украинской Народной Республики (УНР) воевала на стороне Второй Речи Посполитой, а также подписания 12 октября 1920 года прелиминарного (предварительного) мирного договора между Варшавой и Москвой, произошло событие, которое вроде бы поставило крест на надеждах украинцев восстановить независимость.

В ноябре 1920 года военные части УНР под давлением большевистской армии перешли реку Збруч, где и были по приказу польских властей интернированы и отправлены в лагеря для военнопленных. Главный атаман Симон Петлюра не сложил оружие и начал подготовку к предстоящим операциям на территории Правобережной Украины, несмотря на то, что 18 марта 1921 года после долгих консультаций в Риге был подписан мирный договор между советской Россией, подконтрольными ей советскими Украиной и Беларусью и еще молодой Второй Речью Посполитой.

Украинские этнические земли – Волынь, Холмщина, Подляшье и Восточная Галичина – оказались под властью варшавского правительства. Поляки обещали большевикам не помогать национально-освободительному движению украинцев: статьи договора запрещали функционирование в РП "антисоветских организаций". Ситуацию усложняло то, что совсем недавно, в конце лета 1919 года, Речь Посполитая в кровавой войне победила армию Западно-Украинской народной республики и оккупировала Восточную Галичину и Волынь. А Петлюра 21 апреля 1920 года был вынужден подписать в Варшаве секретный договор, легитимизировавший оккупацию Восточной Галичины и Волыни. Этот шаг вызвал негативную реакцию волынян и особенно галичан и поссорил их с надднепрянцами.

Симон Петлюра летом 1921 года писал послу УНР в Турции Яну Токаржевскому-Карашевичу: "Для оценки положения большевиков на оккупированной ими Украине прошу иметь в виду, что волна саботажа их деятельности и активных партизанских выступлений стихать не будет. Мной оставлены в тылу противника при отходе нашей армии определенные агенты (старшины и казаки, и отдельные военные подразделения) для проведения этого дела. В том же направлении будут и дальше планомерные меры приниматься".

Главный атаман УНР Симон Петлюра, 1919 год
Главный атаман УНР Симон Петлюра, 1919 год

Еще 21 января 1921 года в польском городе Тарнув был создан Повстанческо-партизанский штаб (ППШ) УНР, работу которого контролировал лично Симон Петлюра. Вопросами подготовки будущего похода в Украину занимался командующий, генерал-хорунжий Юрий Тютюнник. Поляки обязались помогать амуницией, а также позволили ППШ использовать часть интернированных старшин и казаков в своих целях.

Итак, Петлюра надеялся на разворачивание общеукраинского восстания как реакцию на будущие операции украинских военных, оказавшихся на территории Польши и Румынии. Это все еще была достаточно реальная военная сила. Украинский историк Игорь Срибняк в книге "Обеззброєна, але нескорена" привел следующие цифры: несмотря на уменьшение численности военных подразделений, на июнь 1921 года в армии УНР было 13896 человек, из которых старшин и военных чиновников — 3691, казаков — 10205 человек.

Участники Второго зимнего похода вместе с интернированными воинами УНР. Калиш (Польша), осень 1921 года
Участники Второго зимнего похода вместе с интернированными воинами УНР. Калиш (Польша), осень 1921 года

Сопротивление большевистской власти на территории оккупированных украинских земель продолжалось. Известно о яростном сопротивлении московским захватчикам атаманов Холодноярской республики на Черкасчине и республики Черного Леса на Елисаветградщине.

Правительство УНР в изгнании поддерживало связи с повстанческим движением, постоянно засылало своих агентов и небольшие отряды для связи с бывшими воинами УНР и повстанцами. В большевистских документах, конечно, эта деятельность выглядела так: "Только за 1921 г. по заданию польской разведки ППШ направил на территорию республики около 900 шпионов, эмиссаров, руководителей петлюровского подполья, десятки вооруженных отрядов, способствовавших оживлению политического бандитизма на Украине в 1921–1922 гг. Одновременно в Румынии функционировал так называемый штаб южной группы войск УНР, который в 1921 г. перебросил на Украину более 150 петлюровских эмиссаров" (из книги Владимира Сидака "Національні спецслужби в період Української революції 1917–1921 рр.") .

Весной 1921 года в приграничных районах УССР (на Волыни и Подолье) разворачивались пока еще повстанческие отряды; Повстанческо-партизанский штаб разделил территорию советской Украины на пять повстанческих групп и 22 повстанческих района. "О повстанческих моментах Вы ничего не говорите и об этом ни письменно, ни на словах нигде не поднимайте вопрос — это мое дело, и я улаживаю другим путем", — писал Симон Петлюра в письме министру иностранных дел УНР Андрею Никовскому 27 апреля 1921 года. Необходимость конспирации относительно развертывания антибольшевистского восстания в Украине была вызвана тем, что эмигрантские круги оказались буквально нашпигованы агентами ВЧК или теми, кто склонялся к сотрудничеству с новой властью. Сам Андрей Никовский очень скоро, в мае 1922 года, основал группу "поворотовцев", которые хотели выехать в советскую Украину. И благополучно в следующем году туда вернулся. Судьба высокопоставленного чиновника УНР была трагической: в 1930 году его арестовали по фейковому делу "Союза освобождения Украины" и упекли на Соловки на восемь лет. Умер в блокадном Ленинграде в 1942 году.

Начало выступления трижды откладывалось – с мая по 10 октября 1921 года. Тем временем лидер большевиков Владимир Ленин писал командующему Южного фронта Михаилу Фрунзе: "Тов. Бухарин пишет, что урожай на Юге прекрасный. Теперь главный вопрос всей советской власти, вопрос жизни и смерти для нас, — собрать с Украины 200—300 млн пудов". И московские власти "собирали" урожай, отправляя в Украину военно-продовольственные отряды, реквизировавшие "излишки" зерна. Одновременно жестоко подавляя повстанческое движение, захватывали заложников, расстреливали непокорных…

Время было потеряно. Пока очень долго (из-за плохой организации и недостаточной помощи польской и румынской властей) готовился поход петлюровских частей в Украину, повстанческое движение было практически подавлено. К тому же конспирация находилась на низком уровне; даже в штабе Юрия Тютюнника работали большевистские агенты, подробно информировавшие чекистов.

Были сформированы три походные группы: Волынская (879 бойцов, командир Юрий Тютюнник), Бессарабская (около 300 бойцов, командир, атаман Андрей Гулый-Гуленко) и Подольская (до 400 бойцов, командир подполковник Михаил Палий-Сидорянский). Общее командование осуществлял Юрий Тютюнник, начальник штаба — полковник Юрий Оттмарштайн.

Один из руководителей Второго зимнего похода атаман Андрей Гулый-Гуленко. После ареста чекистами в 1923 году
Один из руководителей Второго зимнего похода атаман Андрей Гулый-Гуленко. После ареста чекистами в 1923 году

Тем временем "в августе 1921 года на территории УССР дислоцировались 14 стрелковых и 4 кавалерийские дивизии, отдельная пограничная дивизия Киевского военного округа (3 бригады), отдельные технические части, авиаподразделения, 23 бронепоезда и т.д." (из книги сотника армии УНР Петра Ващенко "До рейду 1921 року"). Силы неравные: поход был обречен на поражение…

Кстати, Первый зимний поход войск УНР состоялся в декабре 1919 — мае 1920 года и был в целом удачным.

Армия УНР оказалась на Волыни в треугольнике смерти между тремя армиями — красной и белой российской и польской, которая в то время оккупировала Западную Украину. Уничтожая вражеские гарнизоны, петлюровцы прошли 2500 километров Подольем и Черкасчиной и вернулись на запад, где 6 мая 1920 года соединились с украинскими частями на польско-советском фронте.

Итак, три группы перешли польско-советскую и румынско-советскую границу в разных местах. Первыми пересекли границу в ночь на 25 октября 1921 года близ Гусятина бойцы Подольской группы. По плану они должны были соединиться с Волынской группой. С непрерывными боями на оккупированной территории группа прошла 1500 км по Подолью, Житомирщине и Киевщине, дошла даже до Бородянки под Киевом и была вынуждена вернуться к польской границе, так и не соединившись с группой Юрия Тютюнника.

Ударная Волынская группа перешла границу 4 ноября, на короткое время захватила Коростень, но не удержала город. 17 ноября состоялось роковое сражение под селом Малые Миньки вблизи большого села Базар в Народичском районе Житомирской области. Бойцы группы оказались в окружении кавалерийской дивизии Григория Котовского.

Григорий Котовский (в центре) вместе с красными командирами, 1920 год
Григорий Котовский (в центре) вместе с красными командирами, 1920 год

Несколько сотен бойцов УНР погибли, 537 попали в плен и 359 из них были расстреляны 22 ноября большевиками (42 человека стали коллаборационистами и перешли на службу к большевикам, а старшины, всего 41 человек, отправлены в Киев для проведения следствия).

Расстрел большевиками 22 ноября 1922 года 359 пленных бойцов УНР вблизи села Базар
Расстрел большевиками 22 ноября 1922 года 359 пленных бойцов УНР близ села Базар

Лишь около сотни бойцов на конях под командованием Юрия Тютюнника оторвались от преследователей и 20 ноября перешли польскую границу к северу от Олевска. Бессарабская группа, которая должна была отвлечь внимание красных, в середине ноября несколькими группами пыталась прорваться через Днестр близ Тирасполя, но ее отряды были разбиты превосходящими силами красных.

"Поход закончился трагически и не принес ожидаемых результатов. Намерение поднять общеукраинское восстание закончилось неудачей… Помешала непоследовательность и раздвоенность политики Польши относительно похода, на помощь и поддержку которой вынуждено было ориентироваться правительство УНР, однако оно не получило ни соответствующего количества оружия, ни военного снаряжения", – пишет украинский историк Сергей Литвин в книге "Суд історії: Петлюра і петлюріана".

Военный руководитель Второго зимнего похода Юрий Тютюнник 16 июня 1923 переправился через Днестр и оказался в руках сотрудников Государственного политического управления (ГПУ) — бывшей ВЧК. Это событие происходило в рамках операции советских спецслужб "Синдикат-4" по созданию фиктивной повстанческой организации "Высший военный совет".

Юрий Тютюнник. Фото после ареста ГПУ, 1929 год
Юрий Тютюнник. Фото после ареста ГПУ, 1929 год

Тютюник под бешеным давлением большевиков, которые привели в камеру его жену и маленькую дочь, согласился на сотрудничество с кремлевским режимом. Его судьба трагична: работал сценаристом и актером на Одесской кинофабрике, позже секретарем-инспектором в торговле в Харькове – тогдашней столице советской Украины. Расстрелян по приговору коллегии ОГПУ 20 октября 1930 года… Но это другая, непростая история жизни неоднозначной фигуры в кровавой истории Украины XX века.

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#УНР #Речь Посполитая #Симон Петлюра