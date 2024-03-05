Реинкарнация Сталина в России стала свершившимся фактом: очередная годовщина смерти "вождя всех народов"

За 10 лет позитивное восприятие Сталина в РФ выросло с 28 процентов до 59

Совсем недавно, после странной смерти в колонии Алексея Навального , российского оппозиционера с имперским душком, в сети промелькнула новость из уральского города Челябинск. Женщина пришла возложить цветы к памятнику жертвам политических репрессий… Буквально через несколько минут силовики "упаковали" ее, а в отделении полиции с ней провели воспитательную беседу, вручив портрет Лаврентия Берии с надписью: "Сидеть дома — это лучше, чем просто сидеть".

Однако в Москве и Петербурге, а также во многих городах РФ ежегодно 29 и 30 октября в рамках акции "Возвращение имен" у Соловецкого камня собираются родные людей, погибших от политических репрессий большевистского режима. Они зачитывают имена жертв. Абсолютное большинство советских граждан, уничтоженных человеконенавистнической властью, погибли как раз во время правления Иосифа Сталина. Будет ли в этом году разрешено проводить эту акцию? "Закручивание гаек" в соседнем террористическом государстве продолжается.

Это все, что нужно знать о режиме, который постепенно, но неуклонно возвращается во времена, которые условно называют сталинскими? Пожалуй, нет, еще немного истории.

Зловещая "четверка"

71 год назад, 5 марта 1953 года, при довольно странных обстоятельствах на своей "ближней" даче в подмосковном Кунцево умер Иосиф Сталин. И сейчас мы имеем дело со многими мифами, касающимися фигуры такого масштаба, а тем более смерти человека, которого наш земляк Александр Довженко называл "солнцем нашей планеты".

Плакат неизвестного автора. 1938 год

Что известно однозначно: "вождь всех народов" поздно ночью на 1 марта 1953 года, после пышного застолья в кругу соратников (Лаврентий Берия, Никита Хрущев, Георгий Маленков и Николай Булганин), пролежал в комнате без сознания. Его никто не беспокоил и утром, и днем, потому что просто патологически боялись наткнуться на гнев тирана. Эта самая "четверка" по настойчивой просьбе охраны приезжала на дачу: только Берия и Маленков зашли в комнату, где они услышали храп и поспешно удалились.

А потом, когда уже 2 марта, наконец, они приехали вместе с еще несколькими членами Президиума ЦК КПСС, то более 12 часов никто и не пытался спасать жизнь вождя, не вызвали врача. Вопрос, был ли на самом деле убит/отравлен Сталин, остается открытым. Читатель сам должен сделать выводы…

Сообщение о болезни Сталина вышло в газете "Правда" 4 марта 1953 года

4 марта было объявлено о болезни Сталина, а 5 марта в 20:40 еще живого вождя лишили должностей – главы Кабмина и секретаря ЦК КПСС, формально оставив в новом, заранее сокращенном составе Президиума ЦК. Через час, в 21:50 5 марта 1953 года врачи зафиксировали смерть Иосифа Сталина. По официальной версии – от кровоизлияния в мозг.

Далее были грандиозные похороны (почти три тысячи задавленных людей только в Москве), трагические лица и слезы миллионов граждан по всему необозримому государству и ожидание лучшей судьбы среди также миллионов узников в ГУЛАГе.

Похоронная процессия на пути в Мавзолей. Фото помощника военного атташе США. 9 марта 1953 года

О зловещей роли вышеназванной "четверки" в мартовских событиях написано немало. Именно этот ближний круг соратников вождя и стал у руля власти в СССР сразу после его смерти.

Обострение жестокости и садизма

Разговоры о "физически слабом" Сталине в последние годы его жизни — для тех, кто любит сенсационную окололитературную болтовню. Ее и при перестройке немало было уже в газетных и журнальных публикациях.

О послевоенном Сталине. "Рассуждения, мол, преклонный возраст и победа смягчат его характер, оказались безосновательными. За власть цеплялась та же самая давняя стая довоенных приспешников Сталина. Та же самая смесь террора, пропаганды и отвратительного коллективизма угнетала советские народы. ГУЛАГ и дальше поддерживал непрерывный поток массовых арестов и рабского труда. Есть веские основания полагать, что Сталин, обнаружив так называемый "заговор врачей", готовил перед самой смертью еще одну "большую чистку" (Норман Дэвис, "Европа. История").

Плакат неизвестного художника... После 1945 года

Он занимался буквально всем, в особых папках исследователи находили его мини-резолюции из нескольких слов, или знаки "+" или "-". И после последнего во времена правления Сталина XIX съезда ВКП(б)/КПСС, прошедшего в октябре 1952 года, им уже готовилась очередная "большая чистка".

"Развитие патологических черт в характере Сталина приводило не к психическому расстройству, не к массивному маниакальному бреду и появлению "сверхценных идей", а к обострению жестокости и садизма. Сказать, что Сталин был злопамятен и жесток, — это еще ничего не сказать.

Потребность в убийстве, осмысленная им, как потребность в мести, удовлетворялась не садистским наслаждением от наблюдения чужих страданий, — Фромм характеризует садизм Сталина как интеллектуальный: ему было достаточно сознания поверженности врага, сознания покорения чужой жизни своей воле", — писал украинский философ Мирослав Попович в книге "Червоне століття" (К: АртЭк, 2005). Современные потомки Сталина и Берии, овладевшие еще 20 лет назад Кремлем, просто повторяют их путь.

"Трудно найти настолько отрицательный феномен и тип, как Сталин. Однако негативное не означает недействительное. Сталин был воплощением чрезвычайно активной силы, противоречащей человечности и реальности, призрачным гуманоидным троллем или дьяволом, который появился оттуда, где другие измерения, где действуют другие физические и "нравственные" законы, и пытался изменить глубинный земной порядок в соответствии со своими правилами", — писал британско-американский писатель и историк Роберт Конквест.

Сталин на выборах в Верховный Совет СССР, 1937 год. Слева от него – председатель Совнаркома СССР Вячеслав Молотов. Справа – маршал, народный комиссар по военным и морским делам Климент Ворошилов и народный комиссар внутренних дел Николай Ежов

На самом деле считать, что Сталин был болен шизофренией, это не видеть его последовательной и длительной, очень вдумчивой борьбы за власть. Он разыгрывал блестящие многоходовые шахматные партии. Вспомним победный путь в политике над такими интеллектуалами в компартии как Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Каменев…

Можно сравнить эти победы с триумфом его друга/оппонента Адольфа Гитлера сначала над политической системой Веймарской республики. А затем, после захвата власти в 1933 году, и над "леваками" в нацистской партии. И Гитлер, и Сталин являются подлинным олицетворением всемирного зла в XX веке. В XXI веке олицетворением зла в масштабе планеты — и это наконец-то начинает осознавать коллективный Запад — стал лидер России Путин.

"Интересно, а сколько продлится этот медовый месяц?". Карикатура в газете Washington Star, посвященная подписанию Пакта Молотова-Риббентропа. 9 октября 1939 года. Художник Клиффорд Берримен

Путь Сталина был кровавым. Вспомним только коллективизацию, депортации целых народов, Голодомор в Украине 1932—1933 годов, а также на Кубани и Казахстане. Наконец, "Большой террор" 1937—1938 годов, начало советско-германской войны 1941—1945 годов и почти четыре миллиона пленных красноармейцев только за семь первых месяцев…

Запрос на "сильную руку"

В России в 2012 году абсолютно положительно воспринимали Сталина только 28% населения. В 2021 году, за год до начала широкомасштабной войны РФ против Украины, эта цифра выросла более чем вдвое — 59%. Здесь интересно сравнить с цифрами восприятия Сталина в Украине. Также в 2021 году соцопрос (КМИС) обнаружил, что в нашем государстве 16% граждан считали Сталина великим вождем.

В последние два года фигура "кремлевского старца", завершившего свой жизненный путь 71 год назад, уже не так часто упоминается российскими СМИ. Его образ нужен был для легитимизации современной путинской империи и нового "самодержца". Это был запрос крепнувшей человеконенавистнической системы. Фигура нового вождя, диктатора и хозяина "земли русской" все затмила: Путин уже крепко вцепился во властное кресло и теперь не нуждается в сравнительных характеристиках.

Сталинское тоталитарное наследие продолжает жить в душах большинства россиян, оправдывающих ежеминутные преступления своего правительства и военных в Украине. Количество россиян, которые твердо не поддерживают войну, за два года не изменилось и составляет 10%; количество тех, кто не желал отвечать и "не знает ответа", варьируется от 28 до 36%. Следовательно, более половины граждан РФ поддерживают геноцид, который развернут в Украине. И с этим ничего не поделаешь.

Польско-британский историк Исаак Дойчер писал: "Впечатляет та эволюция, которая привела бывшего грузинского социалиста в положение, при котором его стали ассоциировать с "великорусским шовинизмом". Это было даже чем-то большим, чем тот процесс, который превратил корсиканца Бонапарта в основателя Французской империи, или процесс, в результате которого австриец Гитлер стал самым агрессивным лидером германского национализма".

Глядя, как сегодня реагируют большинство россиян на преступления путинского режима, на вооруженную агрессию в Украине, не оставляет мысль: все это было мимо, "в молоко". Так и не состоялось очищение власти от преступлений тоталитарного прошлого, не состоялась люстрация, никто и не раскаялся.

Серьезной критики сталинизма не произошло. Критика Хрущева, его доклад на XX съезде КПСС во многом был конъюнктурным и так и не затронул главную основу Системы. Также Хрущев использовал этот доклад в борьбе за неограниченную власть. Ему это удалось, однако в октябре 1964 года он стал жертвой дворцового переворота…

Сталин еще в Мавзолее, рядом с Лениным. Фото Томаса Хэйлора Хэммонда, 1958 год. В ночь на 1 ноября 1961 года по решению XXII съезда КПСС тело Сталина было вынесено из Мавзолея

Период брежневского "застоя" стал фактически откатом, а в июне 1970 года Сталину даже поставили бюст на могиле у стены Кремля. А уже в новейшие времена компартия РФ стала самой большой оппозиционной, однако абсолютно управляемой силой в системе власти.

А в независимой Украине также не произошло очищения от призраков прошлого, прекрасно себя чувствовали местные коммунисты. Только в последние годы после запрета компартии Украины начался непростой процесс декоммунизации…

В России дело "кремлевского горца" и сегодня живет. Можно сказать: как и его учитель и вдохновитель Ленин, он там "живее всех живых". Духовные потомки Сталина не просто поднимают голову, они верховодят в государстве, которое упорно хочет стать новейшей Российской империей.

Памятник Сталину в музее города Гори в Грузии – на родине тирана

К началу 2024 года в Российской Федерации уже установлено 110 (!) монументов, памятников и бюстов этого настоящего серийного убийцы. Система, им взращенная, дождалась лучших времен, произошла ее реинкарнация в виде современного путинского режима.