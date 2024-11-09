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Втрачений шанс України: перші тижні у Києві після більшовицького перевороту 1917-го

Автор
Сергій Махун
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Мітинг з нагоди III Всеукраїнського військового з'їзду, що відбувався 2—12 листопада 1917 року. Посередині: Симон Петлюра, Володимир Винниченко, Михайло Грушевський. Початок листопада (кінець жовтня за старим стилем) або 20 листопада 1917 року
Мітинг з нагоди III Всеукраїнського військового з'їзду, що відбувався 2—12 листопада 1917 року. Посередині: Симон Петлюра, Володимир Винниченко, Михайло Грушевський. Початок листопада (кінець жовтня за старим стилем) або 20 листопада 1917 року

Більшість впливових лідерів Української Центральної Ради гальмували процес набуття Україною незалежності

Боротьба між українським національно-визвольним рухом і центральною російською владою особливо загострилася після більшовицького перевороту в Петрограді, який відбувся 7 листопада 1917 року (всі дати подаємо за новим стилем). У цирку на вулиці Миколаївській (сучасна назва – архітектора Городецького) продовжувався III Військовий конгрес, в якому брали участь 2965 делегатів з усіх фронтів Першої світової війни. Настрій у більшості делегатів був радикальним, вони виступали за прийняття декларації про державну незалежність України.

Осуд путчу в Петрограді

Події в Києві у перші дні після перевороту в Петрограді розвивалися з блискавичною швидкістю… Ситуація в середині національно-визвольного руху була складна і вкрай заплутана. Більшість представників національної політичної еліти навіть в сприятливій ситуації падіння Тимчасового уряду, продовжувала вірити у непорушність федеративних зв’язків з "демократичною Росією". Навіть тоді, коли владу завоювали більшовики, про демократизм яких з найперших кроків "ленінської гвардії" було вже неможливо говорити.

Мала Рада УЦР вже 7 листопада на своєму надзвичайному засіданні сформувала Крайовий комітет з охорони революції в Україні. Комітет у відозві оголосив про поширення своїх повноважень на дев’ять українських губерній. А вже наступного дня УЦР ухвалила резолюцію з осудом путчу, який блискавично організували більшовики і їхні попутники ліві есери. Делегати від російських більшовиків на знак протесту залишають і новостворений Крайовий комітет, і УЦР (в її складі вони до цього часу були у деяких питаннях навіть союзниками українських партій).

Будинок Педагогічного музею, в якому проходили засідання УЦР 1917 року і на самому початку 1918 року
Будинок Педагогічного музею, в якому проходили засідання УЦР 1917 року і на самому початку 1918 року

Наприкінці роботи Конгресу, вже 13 листопада, делегати проголосували за абсолютно "самостійницьку" резолюцію: "1) З хвилиною перейняття в Петрограді влади більшовиками, єдиним виявом української демократії є Центральна Рада; тому намагання Ради робітничих і Солдатських Депутатів перебрати владу в Україні треба відкинути. Конгрес подбає, щоб військові частини в Україні, як і фронтові частини, ніколи не виступили проти працюючого народу. 2) Право самовизначення народу є необмежене, тому український суверенний народ сам має вирішити, чи хоче жити у федерації з народами Росії, чи не хоче. Конгрес домагається від Генерального Секретаріату скликати негайно Українські Установчі Збори в межах етнографічних територій, і хай вони встановлять Українську Демократичну Республіку та проведуть соціальні реформи… 3) Для ведення боротьби проти анархії, що загрожує знищенням України, Конгрес домагається, щоб Центральна Рада і Генеральний Секретаріат негайно перейняли в цілій Україні владу при допомозі українського революційного війська… 4) Конгрес домагається, щоб Центральна Рада взяла у свої руки справу війни і миру і щоб були зроблені перші кроки для мобілізації української армії і флоту" (з книги Ісидора Нагаєвського "Історія Української держави XX ст.").

Наскільки складними були стосунки між ніби ліберальним російським Тимчасовим урядом та Українською Центральною Радою (УЦР), промовляє такий факт: 13 жовтня (за новим стилем) 1917 року, менше ніж за місяць до більшовицького державного перевороту 7 листопада в Петрограді, за донесенням Київської судової палати розпочалося слідство щодо Генерального Секретаріату УЦР за намір скликати Українські Установчі Збори. Отже, не йшлося про рівноправний діалог Петрограда і Києва.

"Московський народ хоче бути паном над українським народом"

Навіть найрадикальніші вороги самодержавства – російські ліберали, конституційні демократи та представники численних соціалістичних партій – дивилися на українські губернії як на свою вотчину і не бажали рахуватися з національно-культурними правами українців. Російські шовіністи – і "демократичні", і "пролетарські", попри внутрішні конфлікти, виявилися напрочуд однаково налаштовані знищити чи хоча б приборкати національно-визвольний рух українців. На жаль, вони мали чималу підтримку і серед лідерів українських політичних партій (їх можна назвати не зовсім політкоректно – "корисні ідіоти"). Багато з них в 1917—1921 роках, і вже після поразки Національної революції, "дивним" чином опинилися в стані переможців-більшовиків (проте були здебільшого знищені в 1930-х роках) або ж на еміграції увійшли до складу численних російських (і правих, і лівих світоглядно) чи прорадянських організацій.

Михайло Грушевський, Львів, 8 січня 1904 року
Михайло Грушевський, Львів, 8 січня 1904 року

Більшість впливових лідерів Української Центральної Ради (УЦР), які продовжували виступати за федерацію з Російською республікою і були просякнуті соціалістичними ідеями, все ще гальмували процес набуття Україною самостійності. Серед них був і голова УЦР, відомий історик Михайло Грушевський, і голова Ради народних міністрів, письменник Володимир Винниченко (він, до речі, виступав категорично проти "мілітаризму", формування регулярного українського війська, а замість нього наполягав на створенні народної міліції). Володимир Винниченко на тому ж Конгресі ще на початку листопада 1917 року говорив про "національний сепаратизм як провокацію, спрямовану на розрив федеративних відносин с Російською республікою". Така от "миролюбність" в ситуації, коли вже назрівав збройний конфлікт у трикутнику – білі й червоні росіяни і українці.

Одним з небагатьох, і на той час не надто впливовим діячем УЦР був автор ідеї самостійної Української держави на всіх її етнічних територіях Микола Міхновський. Він писав про період, який передував перевороту в Петрограді: "Усі росіяни хочуть – унітарної (объединительной) Демократичної республіки, бо росіяни хочуть продовжувати колишнє панування над українцями, українці ж хочуть визволитися з того панування… Московський народ – не та чи інша партія, але весь народ – хоче бути паном над українським народом. З того повстає боротьба між обома народами. Один бореться за своє визволення, другий – за своє панування над першим".

Володимир Винниченко та Микола Міхновський
Ліворуч: Володимир Винниченко, фото початку XX століття. Праворуч: Микола Міхновський, фото кінця XIX століття

Визнання влади УНР

Проте у другій декаді листопада 1917 року ситуація в Києві ще була достатньо контрольованою, попри фактичне тривладдя у місті. Українські частини на чолі з полковником Віктором Павленком, майбутнім генерал-хорунжим військ УНР, були змушені укласти угоду з військами, що підтримували скинутий у Петрограді Тимчасовий уряд (до 10 тисяч багнетів). Більшовики зайняли Печерськ, але мали лише 6-7 тисяч солдатів, 7 артилерійських батарей і 8 броньовиків. Повстання більшовицьких частин було подавлено в зародку. Полки, що підтримували Керенського, заявили про нейтралітет, а невдовзі взагалі виїхали на територію Росії. Делегати Конгресу, котрі представляли мільйони фронтовиків, були підтримані багатотисячними збройними загонами прихильників Української Центральної Ради. 19 листопада генерал Микола Володченко — командувач Південно-Західного фронту, понад 50% особового складу якого були українці, — визнав владу УНР.

20 листопада УЦР повністю опанувала ситуацію і пішла на ще один радикальний крок до повної незалежності України: був оприлюднений III Універсал, який проголосив створення Української Народної республіки. Проте знову в його тексті було наголошено про федеративний зв’язок з… неіснуючою "Російською республікою". УЦР знову висловилася проти повстання у Петрограді й не розривала стосунків з Радами Робітничих і Солдатських депутатів, "які є лише частиною організованої революційної демократії". Ісидор Нагаєвський писав: "Заклики Грушевського рятувати мертвий уже московський державний організм, що від Переяславської Угоди руйнував український народ, його права і свободу, не лише не мали жодного впливу на українське громадянство, але, навпаки, дискредитували Грушевського в очах народу як державного мужа". Це вже нагадувало сліпоту (чи тільки її?) державних мужів новоствореної держави.

Третій Універсал Української Центральної Ради
Третій Універсал Української Центральної Ради. Фото: "Історична правда"

Ультиматум — оголошення війни молодій Українській республіці

17 грудня Рада Народних комісарів на чолі з Володимиром Леніним надсилає уряду УНР ультиматум: "Российское социалистическое правительство от имени СНК еще раз подтверждает независимость национального права всех национальностей, преследовавшихся царской российской буржуазией, — вплоть до признания прав этих национальностей отделиться от России. В тоже время мы, Совет Народных Комиссаров, признаем право Украинской Народной Республики полностью отделиться от России и начать переговоры с Российской Республикой в деле определения союзных и других взаимоотношений между обеими республиками… Обвиняем Раду в Украине и приводим факты, где под прикрытием фраз и деклараций относительно национальной независимости она падет жертвой систематической буржуазной политики, из-за которой ни Рада, ни Советы Украины не хотят наш Совет над их страной…" (стилістику документу збережено).

Ультиматум де-юре став оголошенням війни молодій Українській республіці, втягненій у протистояння на території колишньої імперії Романових. Ще 12 грудня більшовицький Військово-Революційний комітет наказав червоногвардійцям підняти заколот у Києві, але дивізія сердюків у ніч на 12 грудня захопила склади заколотників (350 кулеметів, 5 мільйонів патронів) і обезглавила повстання, заарештувавши його керівників; утім, незабаром їх було відпущено на волю. Попереду був віроломний напад на Україну, який підтримали "совєти" Донецько-Криворізької радянської республіки – колабораціоністів зразка 1918 року…

Ідеолог українського вольового націоналізму, публіцист і літературний критик Дмитро Донцов був тисячу разів правий, коли 1921 року, в роботі "Підстави нашої політики" відзначав: "Ідеологія російського комунізму, як і царизму, – це не тільки різні форми одної і тої самої суті, одного і того самого з’явища загальнішого характеру, що не є нічим іншим, як воюючим із Заходом російським месіянством… Голоси всіх представників російської політичної думки зливалися в одній похвальній пісні своєму народові, всі вони, в суті речі, підписувалися під офіційною теорією російської історії, вираженою графом Бенкендорфом у таких словах: "Минуле (Росії) було гідне подиву, теперішність більш ніж блискуча, а майбутнє, – писав граф, думаючи, очевидно про большевиків, – перевищить усе, що може собі представити людська уява!"

І справді: людська уява не може представити ті страшні злочини у XX і вже у XXI столітті, які на совісті не тільки ідеологів російського месіанства, але й народу (чи натовпу) російського, який так залюблений у своїх погоничів на кшталт кровожерливого Сталіна чи сьогоднішнього лідера-злочинця Путіна. На совісті яких мільйони вбитих і скалічених, зламаних доль… А світова громадськість, як і нетоталітарні режими, між тим пасуть задніх в ситуації, яка невпинно прямує до Третьої світової війни й продовжують вичікувати, дозовано допомагаючи Україні. Державі, яка опинилася на першій лінії спротиву путінському режиму і його союзникам.

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#Михайло Грушевський #УЦР #Центральна рада